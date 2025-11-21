У Полтаві автомобіль ТЦК переїхав ногу співробітнику – відео

Як повідомив Полтавський ТЦК, жінка штовхнула сержанта під колеса.

У Полтаві біля ринку «Мотель» автомобіль ТЦК переїхав ногу одному з військовослужбовців.

За даними телеграм-каналів, жінка намагалася витягнути чоловіка з машини ТЦК, у цей момент авто рушило і зачепило іншого співробітника, який стояв поруч.

Полтавський обласний ТЦК та СП повідомив: «Жінки спочатку намагались перешкодити виконувати службові обовʼязки, потім одна з них штовхнула сержанта під машину так, що той переїхав йому ногу».

У ТЦК додали: «Росіяни увійшли в голови полтавців? Тепер для місцевих головний ворог не росіяни, а ТЦК».

