Атака РФ на ТЕЦ: коли киянам повернуть тепло

Частина районів Києва залишається без тепла після атаки РФ, однак енергетики шукають альтернативні рішення для подачі тепла —ТЕЦ-4 вже відновлює циркуляцію теплоносія, на запуск інших станцій знадобиться до двох діб.

Фото: ДСНС

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Пошкодження, яких зазнали київські теплоелектроцентралі під час нічної атаки РФ, не є критичними й вже знайомі енергетикам. Їх можуть ліквідувати у стислі терміни, вважає перший заступник голови енергетичного комітету Верховної Ради Олексій Кучеренко.

"Конкретно говорити по пошкодженнях ТЕЦ не буду, але зазначу, що, за моєю інформацією, нічого нового для енергетиків під час сьогоднішньої атаки не сталося. Це вже було, і вони знають, думаю, що з цим робити. Після атаки в листопаді подібні пошкодження ліквідували, здається, за добу чи трохи більше", – зауважив Кучеренко.

Він наголосив на необхідності уникати паніки серед мешканців столиці та закликав міську владу надавати чіткі й вичерпні роз’яснення щодо ситуації з теплопостачанням.

Рішення щодо відновлення або коригування опалення залежатиме від темпів ремонту ТЕЦ і котелень. Комунальні служби наразі очікують відповідних вказівок від КМДА й готові оперативно діяти.

Кучеренко також пояснив, що у разі зливу теплоносія з систем запуск опалення можливий після потепління, оскільки у сильні морози цей процес є складним і непередбачуваним. Водночас, за його словами, підстав говорити про проблеми з холодним водопостачанням наразі немає.

Основним чинником стабільної роботи систем залишається електропостачання та функціонування насосів. Попри окремі труднощі з резервним живленням, критичного зниження температури в квартирах не очікується.Найскладніша ситуація з теплопостачанням наразі спостерігається у Солом’янському, Печерському та Голосіївському районах, а також на Теремках. Енергетики працюють над альтернативними схемами подачі тепла, зокрема шляхом перерозподілу навантажень і тимчасового обмеження гарячого водопостачання.

"На жаль, дуже важкі ураження ТЕЦ і дуже інтенсивна атака. Наразі йде відновлення подачі тепла на лівому березі та Оболоні. На жаль, не дуже зрозуміло досі, скільки часу знадобиться, щоб повернути тепло на Солом’янку, Теремки, Печерськ, Голосієво. Вся ця частина Києва зараз в складній ситуації, й досі триває оцінка, скільки часу потрібно для відновлення опалення", – сказав директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко

Експерти не беруться називати точні строки повного відновлення, однак наголошують, що йдеться не про тижні. Більшість районів Києва мають отримати тепло найближчим часом.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.