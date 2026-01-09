  1. В Украине

Атака РФ на ТЭЦ: когда киевлянам вернут тепло

18:29, 9 января 2026
Часть районов Киева остается без тепла после атаки РФ, однако энергетики ищут альтернативные решения для подачи тепла — ТЭЦ-4 уже восстанавливает циркуляцию теплоносителя, на запуск других станций понадобится до двух суток.
Фото: ГСЧС
Повреждения, которые получили киевские теплоэлектроцентрали во время ночной атаки РФ, не являются критическими и уже знакомы энергетикам. Их могут ликвидировать в сжатые сроки, считает первый заместитель председателя энергетического комитета Верховной Рады Алексей Кучеренко.

«Конкретно говорить о повреждениях ТЭЦ не буду, но отмечу, что, по моей информации, ничего нового для энергетиков во время сегодняшней атаки не произошло. Это уже было, и они знают, думаю, что с этим делать. После атаки в ноябре подобные повреждения ликвидировали, кажется, за сутки или чуть больше», — отметил Кучеренко.

Он подчеркнул необходимость избегать паники среди жителей столицы и призвал городские власти предоставлять четкие и исчерпывающие разъяснения по ситуации с теплоснабжением.

Решение о восстановлении или корректировке отопления будет зависеть от темпов ремонта ТЭЦ и котельных. Коммунальные службы в настоящее время ожидают соответствующих указаний от КГГА и готовы оперативно действовать.

Кучеренко также пояснил, что в случае слива теплоносителя из систем запуск отопления возможен после потепления, поскольку в сильные морозы этот процесс является сложным и непредсказуемым. В то же время, по его словам, оснований говорить о проблемах с холодным водоснабжением пока нет.

Основным фактором стабильной работы систем остается электроснабжение и функционирование насосов. Несмотря на отдельные трудности с резервным питанием, критического снижения температуры в квартирах не ожидается. Самая сложная ситуация с теплоснабжением в настоящее время наблюдается в Соломенском, Печерском и Голосеевском районах, а также на Теремках. Энергетики работают над альтернативными схемами подачи тепла, в частности путем перераспределения нагрузок и временного ограничения горячего водоснабжения.

"К сожалению, очень тяжелые поражения ТЭЦ и очень интенсивная атака. Сейчас идет восстановление подачи тепла на левом берегу и Оболони. К сожалению, пока не очень понятно, сколько времени понадобится, чтобы вернуть тепло на Соломенку, Теремки, Печерск, Голосеево. Вся эта часть Киева сейчас в сложной ситуации, и до сих пор продолжается оценка, сколько времени нужно для восстановления отопления", – сказал директор Центра исследований энергетики Александр Харченко

Эксперты не берутся называть точные сроки полного восстановления, однако подчеркивают, что речь идет не о неделях. Большинство районов Киева должны получить тепло в ближайшее время.

