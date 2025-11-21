В Полтаве автомобиль ТЦК переехал ногу сотруднику – видео
12:06, 21 ноября 2025
Как сообщил Полтавский ТЦК, женщина толкнула сержанта под колеса.
В Полтаве возле рынка «Мотель» автомобиль ТЦК переехал ногу одному из военнослужащих.
По данным телеграм-каналов, женщина пыталась вытащить мужчину из машины ТЦК, в этот момент авто тронулось и зацепило другого сотрудника, который стоял рядом.
Полтавский областной ТЦК и СП сообщил: «Женщины сначала пытались помешать выполнять служебные обязанности, затем одна из них толкнула сержанта под машину так, что тот переехал ему ногу».
В ТЦК добавили: «Россияне вошли в головы полтавчан? Теперь для местных главный враг не россияне, а ТЦК».
