В Полтаве автомобиль ТЦК переехал ногу сотруднику – видео

Как сообщил Полтавский ТЦК, женщина толкнула сержанта под колеса.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Полтаве возле рынка «Мотель» автомобиль ТЦК переехал ногу одному из военнослужащих.

По данным телеграм-каналов, женщина пыталась вытащить мужчину из машины ТЦК, в этот момент авто тронулось и зацепило другого сотрудника, который стоял рядом.

Полтавский областной ТЦК и СП сообщил: «Женщины сначала пытались помешать выполнять служебные обязанности, затем одна из них толкнула сержанта под машину так, что тот переехал ему ногу».

В ТЦК добавили: «Россияне вошли в головы полтавчан? Теперь для местных главный враг не россияне, а ТЦК».

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.