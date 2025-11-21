  1. В Україні

Зарплати українців повільно, але зростають – НБУ оприлюднив тенденцію

11:48, 21 листопада 2025
НБУ: темпи уповільнилися з 15%, дефіцит кадрів зберігається.
Зарплати українців повільно, але зростають – НБУ оприлюднив тенденцію
Фото: radiotrek
Національний банк України повідомив, що реальні зарплати у 2025 році продовжують зростати, але повільніше, ніж торік: приблизно на 5% проти 15% у 2024 році.

Зросла кількість шукачів роботи, бізнесу стало легше закривати вакансії. Компанії активніше залучають жінок, студентів, пенсіонерів і ветеранів.

Проте дефіцит кадрів залишається. Потреба в працівниках часто перевищує пропозицію, що підтримує високу конкуренцію та зростання зарплат.

НБУ не очікує швидкого покращення ситуації. Війна ускладнює пошук персоналу, а після її завершення потреба в робочій силі для відбудови лише зросте. Конкуренція за фахівців залишиться високою, зарплати зростатимуть швидше за інфляцію.

Фото: НБУ

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

