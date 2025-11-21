Зарплаты украинцев медленно, но растут – НБУ обнародовал тенденцию

НБУ: темпы замедлились с 15%, дефицит кадров сохраняется.

Фото: radiotrek

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Национальный банк Украины сообщил, что реальные зарплаты в 2025 году продолжают расти, но медленнее, чем в прошлом году: примерно на 5% против 15% в 2024 году.

Увеличилось количество соискателей, бизнесу стало легче закрывать вакансии. Компании активнее привлекают женщин, студентов, пенсионеров и ветеранов.

Однако дефицит кадров остается. Потребность в работниках часто превышает предложение, что поддерживает высокую конкуренцию и рост зарплат.

НБУ не ожидает быстрого улучшения ситуации. Война затрудняет поиск персонала, а после ее завершения потребность в рабочей силе для восстановления только возрастет. Конкуренция за специалистов останется высокой, зарплаты будут расти быстрее инфляции.

Фото: НБУ

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.