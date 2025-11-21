Киянам пояснили, що робити, коли під час відключень світла адреса не відображається в графіку
14:04, 21 листопада 2025
Адреси можуть не відображатися в графіку відключення електроенергії через низку причин — ДТЕК.
Киянам пояснили, чому під час стабілізаційних відключень деякі адреси можуть не відображатися в графіку відключення електроенергії.
У ДТЕК Київські електромережі заявили, що причини можуть бути різними: помилка в написанні, перейменування вулиці чи технічне оновлення бази.
Що робити в такому випадку?
Якщо не знайшли свою адресу в графіку:
1. Перевірте повну адресу й номер будинку
2. Переконайтесь, що вулицю не перейменовано
3. Якщо адреси нема – заповніть форму під тижневим графіком. https://www.dtek-kem.com.ua/ua/shutdowns
4. Компанія перевірить звернення й оновить дані
