Киянам пояснили, що робити, коли під час відключень світла адреса не відображається в графіку

Адреси можуть не відображатися в графіку відключення електроенергії через низку причин — ДТЕК.

Киянам пояснили, чому під час стабілізаційних відключень деякі адреси можуть не відображатися в графіку відключення електроенергії.

У ДТЕК Київські електромережі заявили, що причини можуть бути різними: помилка в написанні, перейменування вулиці чи технічне оновлення бази.

Що робити в такому випадку?

Якщо не знайшли свою адресу в графіку:

1. Перевірте повну адресу й номер будинку

2. Переконайтесь, що вулицю не перейменовано

3. Якщо адреси нема – заповніть форму під тижневим графіком. https://www.dtek-kem.com.ua/ua/shutdowns

4. Компанія перевірить звернення й оновить дані

