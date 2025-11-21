Киевлянам объяснили, что делать, когда во время отключений света адрес не отображается в графике

Адреса могут не отображаться в графике отключения электроэнергии по ряду причин — ДТЭК.

Киевлянам объяснили, почему во время стабилизационных отключений некоторые адреса могут не отображаться в графике отключения электроэнергии.

В ДТЭК Киевские электрические сети заявили, что причины могут быть разными: ошибка в написании, переименование улицы или техническое обновление базы.

Что делать в таком случае?

Если вы не нашли свой адрес в графике:

1. Проверьте полный адрес и номер дома

2. Убедитесь, что улица не была переименована

3. Если адреса нет — заполните форму под недельным графиком.

4. Компания проверит обращение и обновит данные

