Киевлянам объяснили, что делать, когда во время отключений света адрес не отображается в графике
14:04, 21 ноября 2025
Адреса могут не отображаться в графике отключения электроэнергии по ряду причин — ДТЭК.
Киевлянам объяснили, почему во время стабилизационных отключений некоторые адреса могут не отображаться в графике отключения электроэнергии.
В ДТЭК Киевские электрические сети заявили, что причины могут быть разными: ошибка в написании, переименование улицы или техническое обновление базы.
Что делать в таком случае?
Если вы не нашли свой адрес в графике:
1. Проверьте полный адрес и номер дома
2. Убедитесь, что улица не была переименована
3. Если адреса нет — заполните форму под недельным графиком.
4. Компания проверит обращение и обновит данные
