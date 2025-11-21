  1. В Україні

Розпочала роботу конкурсна комісія з відбору кандидата на посаду Голови АРМА

13:54, 21 листопада 2025
Затверджено склад комісії та регламент роботи.
Розпочала роботу конкурсна комісія з відбору кандидата на посаду Голови АРМА
Фото: ukrinform
Розпочалася робота конкурсної комісії з відбору кандидата на посаду голови Національного агентства з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА).

Як зазначило Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України, на робочій зустрічі затверджено регламент комісії, її склад, обрано голову, заступника та секретаря — з урахуванням пропозицій міжнародних партнерів. Наступний етап — розробка методології відбору.

Участь у зустрічі взяли віцепрем’єр Тарас Качка, міністр економіки Олексій Соболев, представники Верховної Ради, Секретаріату Кабміну та міжнародних організацій.

«Найближчим часом очікуємо оголошення конкурсу та подання кандидатур на розгляд Прем’єр-міністром України. Принагідно висловлюю подяку міжнародним донорам за підтримку у проведенні конкурсу», — зазначив Тарас Качка.

Олексій Соболев наголосив на необхідності прозорості та ефективності роботи АРМА після змін до закону.

Конкурс планують завершити до кінця 2025 року.

