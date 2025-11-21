Начала работу конкурсная комиссия по отбору кандидата на должность председателя АРМА
Начала работу конкурсная комиссия по отбору кандидата на должность председателя Национального агентства по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА).
Как отметило Министерство экономики, экологии и сельского хозяйства Украины, на рабочей встрече утвержден регламент комиссии, ее состав, избраны председатель, заместитель и секретарь — с учетом предложений международных партнеров. Следующий этап — разработка методологии отбора.
В встрече приняли участие вице-премьер Тарас Качка, министр экономики Алексей Соболев, представители Верховной Рады, Секретариата Кабмина и международных организаций.
«В ближайшее время ожидаем объявления конкурса и представления кандидатур на рассмотрение Премьер-министром Украины. Пользуясь случаем, выражаю благодарность международным донорам за поддержку в проведении конкурса», — отметил Тарас Качка.
Алексей Соболев подчеркнул необходимость прозрачности и эффективности работы АРМА после изменений в закон.
Конкурс планируют завершить до конца 2025 года.
