Начала работу конкурсная комиссия по отбору кандидата на должность председателя АРМА

Начала работу конкурсная комиссия по отбору кандидата на должность председателя Национального агентства по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА).

Как отметило Министерство экономики, экологии и сельского хозяйства Украины, на рабочей встрече утвержден регламент комиссии, ее состав, избраны председатель, заместитель и секретарь — с учетом предложений международных партнеров. Следующий этап — разработка методологии отбора.

В встрече приняли участие вице-премьер Тарас Качка, министр экономики Алексей Соболев, представители Верховной Рады, Секретариата Кабмина и международных организаций.

«В ближайшее время ожидаем объявления конкурса и представления кандидатур на рассмотрение Премьер-министром Украины. Пользуясь случаем, выражаю благодарность международным донорам за поддержку в проведении конкурса», — отметил Тарас Качка.

Алексей Соболев подчеркнул необходимость прозрачности и эффективности работы АРМА после изменений в закон.

Конкурс планируют завершить до конца 2025 года.

