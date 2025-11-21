Кому з ФОП потрібно обов’язково подавати декларацію з плати за землю — роз’яснення

ФОП зобов’язані подавати декларацію, якщо земельна ділянка зареєстрована на підприємця у власності, постійному користуванні чи оренді.

Головне управління ДПС у Житомирській області оприлюднило нагадування про правила подання податкової декларації з плати за землю для фізичних осіб – підприємців.

Декларацію подає лише той ФОП, на якого оформлені земельні ділянки

Йдеться про випадки, коли саме на ФОП зареєстровано право власності, постійного користування або оренди земельної ділянки. У такій ситуації підприємець зобов’язаний щороку подавати декларацію до 20 лютого за місцем розташування землі.

Що важливо знати:

Плата за землю включає земельний податок та орендну плату за державні й комунальні землі (ст. 14 ПКУ).

Земельний податок сплачують власники та постійні землекористувачі.

Орендна плата нараховується на підставі договору оренди (ст. 288 ПКУ; Закон «Про оренду землі»).

Податок сплачується з дня отримання права на землю (п. 287.1 ПКУ).

Для розрахунку використовуються дані Державного земельного кадастру, Реєстру речових прав, правовстановлюючих документів тощо (п. 286.1 ПКУ).

ФОП (як і інші платники, окрім фізосіб) самостійно обчислюють суму податку станом на 1 січня та подають річну декларацію (п. 286.2 ПКУ).

При першому поданні потрібно додати витяг про нормативну грошову оцінку земельної ділянки.

Висновок

Якщо земельна ділянка оформлена саме на ФОП, він зобов’язаний щороку подавати декларацію з плати за землю — як у разі власності, так і при постійному користуванні чи оренді.

