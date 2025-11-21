Кому из ФЛП нужно обязательно подавать декларацию по плате за землю — разъяснение
Главное управление ГНС в Житомирской области обнародовало напоминание о правилах подачи налоговой декларации по плате за землю для физических лиц – предпринимателей.
Декларацию подает только тот ФЛП, на которого оформлены земельные участки
Речь идет о случаях, когда именно на ФЛП зарегистрировано право собственности, постоянного пользования или аренды земельного участка. В такой ситуации предприниматель обязан ежегодно подавать декларацию до 20 февраля по месту расположения земли.
Что важно знать:
Плата за землю включает земельный налог и арендную плату за государственные и коммунальные земли (ст. 14 НКУ).
Земельный налог уплачивают владельцы и постоянные землепользователи.
Арендная плата начисляется на основании договора аренды (ст. 288 НКУ; Закон «Об аренде земли»).
Налог уплачивается со дня получения права на землю (п. 287.1 НКУ).
Для расчета используются данные Государственного земельного кадастра, Реестра вещных прав, правоустанавливающих документов и т. д. (п. 286.1 НКУ).
ФЛП (как и другие плательщики, кроме физлиц) самостоятельно рассчитывают сумму налога по состоянию на 1 января и подают годовую декларацию (п. 286.2 НКУ).
При первом подаче необходимо добавить выписку о нормативной денежной оценке земельного участка.
Вывод
Если земельный участок оформлен именно на ФЛП, он обязан ежегодно подавать декларацию по плате за землю — как в случае собственности, так и при постоянном пользовании или аренде.
