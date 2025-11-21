Кому из ФЛП нужно обязательно подавать декларацию по плате за землю — разъяснение

ФЛП обязаны подавать декларацию, если земельный участок зарегистрирован на предпринимателя в собственности, постоянном пользовании или аренде.

Главное управление ГНС в Житомирской области обнародовало напоминание о правилах подачи налоговой декларации по плате за землю для физических лиц – предпринимателей.

Декларацию подает только тот ФЛП, на которого оформлены земельные участки

Речь идет о случаях, когда именно на ФЛП зарегистрировано право собственности, постоянного пользования или аренды земельного участка. В такой ситуации предприниматель обязан ежегодно подавать декларацию до 20 февраля по месту расположения земли.

Что важно знать:

Плата за землю включает земельный налог и арендную плату за государственные и коммунальные земли (ст. 14 НКУ).

Земельный налог уплачивают владельцы и постоянные землепользователи.

Арендная плата начисляется на основании договора аренды (ст. 288 НКУ; Закон «Об аренде земли»).

Налог уплачивается со дня получения права на землю (п. 287.1 НКУ).

Для расчета используются данные Государственного земельного кадастра, Реестра вещных прав, правоустанавливающих документов и т. д. (п. 286.1 НКУ).

ФЛП (как и другие плательщики, кроме физлиц) самостоятельно рассчитывают сумму налога по состоянию на 1 января и подают годовую декларацию (п. 286.2 НКУ).

При первом подаче необходимо добавить выписку о нормативной денежной оценке земельного участка.

Вывод

Если земельный участок оформлен именно на ФЛП, он обязан ежегодно подавать декларацию по плате за землю — как в случае собственности, так и при постоянном пользовании или аренде.

