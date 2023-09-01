Обман с квартирами на 175 млн грн: на Буковине полиция сообщила подозрение владельцу компании-застройщика

Полицейские установили 190 потерпевших, инвестировавших в строительство квартир от 450 тыс. до 1,3 млн грн.

Фото: npu.gov.ua

В Черновицкой области полиция сообщила подозрение владельцу компании-застройщика. Люди инвестировали в строительство квартир и обманули их на 175 миллионов гривен. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

Правоохранители установили, что компания-застройщик заключила с гражданами-инвесторами предварительные договоры купли-продажи квартир в многоквартирном жилом доме. Однако после заключения сделок строительные работы так и не продолжились, оставшись на стадии постройки дома. В течение длительного времени дельцы называли разные сроки продления строительства и сдачи объекта в эксплуатацию. Поняв, что их обманули, граждане обратились в полицию.

Полицейские установили 190 потерпевших, которые инвестировали в строительство квартир от 450 тыс. до 1,3 млн грн.

30 августа владельцу компании-застройщика уведомлено о подозрении по ч. 4 ст. 190 (Мошенничество) Уголовного кодекса Украины. Проводится дальнейший сбор доказательной базы для привлечения других лиц, причастных к мошенническим действиям. Процессуальное руководство по уголовному производству осуществляет Черновицкая областная прокуратура.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от трех до восьми лет.

Фото: npu.gov.ua

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