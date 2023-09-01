Обман с квартирами на 175 млн грн: на Буковине полиция сообщила подозрение владельцу компании-застройщика

Практика судов
Лента новостей
Блоги
Публикации
Большая Палата Верховного Суда: риск любой ошибки государственного органа должен возлагаться на само государство, а ошибки не могут исправляться за счет лиц, которых они касаются

Принцип «надлежащего управления», как правило, не должен препятствовать государственным органам исправлять случайные ошибки, даже те, причиной которых является их собственная халатность, но потребность исправить прошлую «ошибку» не должна непропорционально вмешиваться в новое право, - позиция Большой Палаты Верховного Суда.

Водитель купил судебное решение в свою пользу, но потом потерял и деньги, и водительское удостоверение

Столичные мошенники продолжают подделывать судебные решения по ст. 130.

Верховный Суд решил, когда неназначение обвиняемой защитника не является нарушением права на защиту

Адвокат обвиняемой утверждал, что во время апелляционного разбирательства было нарушено право на защиту, поскольку суд не решил ходатайство защитника, у которого было прекращено право на занятие адвокатской деятельностью, о продолжении осуществления им защиты или назначении обвиняемой бесплатного защитника за средства государства.

Верховный Суд рассмотрел дело о праве студента на пересечение границы, ссылавшегося на постановление Кабмина, разрешавшее такое пересечение

Верховный Суд подчеркнул, что хотя и нет такого закона, который бы устанавливал ограничения прав студентов украинских вузов свободно покидать территорию Украины, однако способ реализации государством прав, свобод и интересов его граждан определяется потребностью мобилизации оборонных человеческих ресурсов, а потому соразмерен с примененными ограничениями прав и не является произвольным.

Противоправный отказ в утверждении проекта землеустройства является вмешательством в право собственности: Верховный Суд

Защита права физического лица на получение в собственность земельного участка – позиция Верховного Суда.

  1. В Украине

Обман с квартирами на 175 млн грн: на Буковине полиция сообщила подозрение владельцу компании-застройщика

18:45, 1 сентября 2023
Полицейские установили 190 потерпевших, инвестировавших в строительство квартир от 450 тыс. до 1,3 млн грн.
Обман с квартирами на 175 млн грн: на Буковине полиция сообщила подозрение владельцу компании-застройщика
Фото: npu.gov.ua
Следите за самыми актуальными новостями в наших группах в Facebook и Telegram.

В Черновицкой области полиция сообщила подозрение владельцу компании-застройщика. Люди инвестировали в строительство квартир и обманули их на 175 миллионов гривен. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

Правоохранители установили, что компания-застройщик заключила с гражданами-инвесторами предварительные договоры купли-продажи квартир в многоквартирном жилом доме. Однако после заключения сделок строительные работы так и не продолжились, оставшись на стадии постройки дома. В течение длительного времени дельцы называли разные сроки продления строительства и сдачи объекта в эксплуатацию. Поняв, что их обманули, граждане обратились в полицию.

Полицейские установили 190 потерпевших, которые инвестировали в строительство квартир от 450 тыс. до 1,3 млн грн.

30 августа владельцу компании-застройщика уведомлено о подозрении по ч. 4 ст. 190 (Мошенничество) Уголовного кодекса Украины. Проводится дальнейший сбор доказательной базы для привлечения других лиц, причастных к мошенническим действиям. Процессуальное руководство по уголовному производству осуществляет Черновицкая областная прокуратура.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от трех до восьми лет.

Фото: npu.gov.ua

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также
Пленум Верховного Суда определяется, должны ли судьи проходить полиграф, онлайн
Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Developed by Argentum IT Lab
Пленум Верховного Суда определяется, должны ли судьи проходить полиграф, онлайн
Судебно-юридическая газета
Главное за день
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Василь Яремко
    Василь Яремко
    суддя Верховного Суду у Касаційному цивільному суді
  • Володимир Зінкін
    Володимир Зінкін
    голова Таращанського районного суду Київської області
  • Андрій Шевчук
    Андрій Шевчук
    суддя Оболонського районного суду міста Києва