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Переважна більшість державних службовців задоволена своєю роботою – дослідження НАДС

13:48, 1 вересня 2023
Незадоволення у держслужбовців викликають розмір заробітної плати та не зовсім компетентні керівники.
Переважна більшість державних службовців задоволена своєю роботою – дослідження НАДС
Джерело фото: SUD.UA
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Національне агентство з питань державної служби (НАДС) 30 серпня презентувало дослідження «Публічна служба в Україні: ваша точка зору».

Дослідження є результатом опитування 43 862 публічних службовців, анонімне опитування яких відбулося у травні.

Як зазначено у дослідженні, переважна більшість опитаних публічних службовців (80,2%) «повністю задоволені» або «задоволені» своєю роботою.

Відповідно, про те, що вони «не задоволені» або «повністю не задоволені» своєю роботою, повідомили 4,9% опитаних держслужбовців.  

Згідно з дослідженням НАДС, своєю роботою на держслужбі чи в органах місцевого самоврядування більше задоволені жінки, ніж чоловіки (81,6% та 76,1% відповідно).

При цьому рівень задоволеності роботою на державу чи місцеве самоврядування залежить і від вікової групи респондентів. Публічні службовці у віці 60+ значно більше задоволені своєю роботою ніж молодь 20-35 років.

Цікаво, що найвищий показних задоволеності своєю роботою спостерігається серед тих публічних службовців, які пропрацювали на публічній службі понад 25 років (85,1%).

Як зазначено у дослідженні НАДС, найбільше незадоволення у працівників публічної служби (57,1%), викликає розмір заробітної плати. Разом з тим, 21,8% службовців позитивно ставляться до розміру своєї заробітної плати.

Також, лише 52,8% опитаних службовців зазначили, що їх керівництво «генерує високий рівень мотивації у співробітників».

Крім того, досить цікавим є те, що, згідно з дослідженням НАДС, «найвищі показники задоволеності роботою, зарплатою, професійним вибором та кар’єрою  демонструють працівники органів судової влади і прокуратури, а також органів охорони правопорядку і військового управління».

Детальніше зі звітом НАДС, можна ознайомитися за посиланням.

Зазначимо, що в дослідженні НАДС також стверджується, що державні службовці більше орієнтовані на служби саме державі, а не суспільству.

Автор: В’ячеслав Хрипун

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