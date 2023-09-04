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Дисциплинарные инспекторы Совета правосудия получат отдельное здание, но для этого нужны деньги

07:20, 4 сентября 2023
Службу дисциплинарных инспекторов планируют запустить к 2024 году, но кто будет финансировать все ее нужды, не совсем понятно.
Дисциплинарные инспекторы Совета правосудия получат отдельное здание, но для этого нужны деньги
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Служба дисциплинарных инспекторов для размещения собственно инспекторов, а также вспомогательного персонала Службы, получит отдельное от Высшего совета правосудия здание. 

Речь идет о доме на улице Тарасовская 15-А в Голосеевском районе Киева.

Сейчас в этом здании находится территориальное управление Службы судебной охраны в Киеве и Киевской области.

Соответственно, здание, которое находится на балансе Государственной судебной администрации, будет арендовано Высшим советом правосудия.

Впрочем, как оказалось, для содержания нового здания Совету правосудия необходимы дополнительные средства. Только на оплату коммунальных услуг для нового здания в 2024 году ВСП понадобится 1 млн. 900 тыс. гривен.

В бюджете необходимо предусмотреть деньги и на оплату работы 26 дисциплинарных инспекторов (вместе с руководителем Службы и заместителем руководителя), материально-техническое обеспечение Службы, а также на оплату труда вспомогательного персонала Службы дисциплинарных инспекторов.

Напомним, что оклад дисциплинарного инспектора составит 80 250 гривен, заместителя руководителя Службы – 93 940 тыс. гривен, а руководителя Службы дисциплинарных инспекторов – 107 360 гривен. В целом, только на заработную плату дисциплинарным инспекторам в 2024 году понадобится не менее 51 млн. гривен.

Также, отметим, что 1 сентября Комитет ВР по вопросам правовой политики рекомендовал парламенту принять во втором чтении законопроект № 9483-2, предусматривающий возобновление рассмотрения дисциплинарных жалоб в отношении судей. Предлагается предоставить возможность членам ВСП временно осуществлять рассмотрение дисциплинарных жалоб, а одновременно с этим провести конкурсный отбор с участием иностранных экспертов на должности инспекторов Службы дисциплинарных инспекторов.

Автор Вячеслав Хрипун

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