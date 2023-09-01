В Чехии приговорили к 21 году наемника, воевавшего против Украины

Суд признал гражданина Чехии виновным в террористическом нападении и участии в террористической группе.

Фото: 420on.cz

В Чехии пражский суд приговорил к 21 году заключения уроженца города Брно, воевавшего против ВСУ на стороне российских боевиков, передает Ceske noviny.

В рядах боевиков мужчина был снайпером и убил по меньшей мере четырех украинских военнослужащих.

Прокурор просил для наемника 25 лет тюрьмы, но адвокат предположил, что обвиняемый уже может быть мертвым.

Отмечается, что пражский городской суд рассмотрел дело в третий раз при отсутствии обвиняемого.

Суд признал мужчину виновным в террористическом нападении и участии в террористической группе. На предыдущих судебных процессах он был приговорен к 20 годам тюрьмы, но тогда гибель людей не являлась частью обвинительного приговора.

Прокурор отметил, что обвиняемый в 2016 году выехал на подконтрольную боевикам так называемой «днр» территорию Украины. Он активно участвовал в боевых действиях против ВСУ.

Издание отмечает, что если приговор станет окончательным и мужчина вернется в Чехию в будущем, то он сможет потребовать повторного рассмотрения своего дела.

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