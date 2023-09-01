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Наличие на иждивении военнослужащего трех несовершеннолетних детей не является основанием для отмены приказа о перемещении, – позиция суда

Истец просил разрешить ему прохождение военной службы по месту жительства в Киеве, ссылаясь на наличие у него троих несовершеннолетних детей.

Проведение судебного заседания с помощью телефонного звонка не предусмотрено УПК, – Верховный Суд

В апелляционном суде решили, что адвокату достаточно поучаствовать в заседании по телефону.

Является ли отсутствие в протоколе задержания адвоката сведений об извещении совета адвокатов основанием для признания протокола недопустимым доказательством - позиция Верховного Суда

Также Верховный Суд отметил, что хотя по общему правилу процессуальные решения, которые стали основанием для проведения НСРД, должны быть открыты стороне защиты после завершения досудебного расследования, однако это не исключает возможность их предоставления при рассмотрении дела в суде.

Предложение следователя более подробно рассказать об обстоятельствах совершения преступления не свидетельствует о том, что происходил допрос подозреваемого, а не следственный эксперимент, - КУС ВС

Рассмотрение следственным судьей ходатайства об аресте временно изъятого имущества с нарушением сроков, предусмотренных ст. 171 УПК, не является основанием для признания арестованных вещественных доказательств недопустимыми, - КУС ВС.

До конца года в судах необходимо уволить 620 заместителей руководителей аппаратов судов

Но в судах надеются, что решение ВСП и ГСА еще будет пересмотрено.

  1. В мире

В Чехии приговорили к 21 году наемника, воевавшего против Украины

19:13, 1 сентября 2023
Суд признал гражданина Чехии виновным в террористическом нападении и участии в террористической группе.
В Чехии приговорили к 21 году наемника, воевавшего против Украины
Фото: 420on.cz
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В Чехии пражский суд приговорил к 21 году заключения уроженца города Брно, воевавшего против ВСУ на стороне российских боевиков, передает Ceske noviny.

В рядах боевиков мужчина был снайпером и убил по меньшей мере четырех украинских военнослужащих.

Прокурор просил для наемника 25 лет тюрьмы, но адвокат предположил, что обвиняемый уже может быть мертвым.

Отмечается, что пражский городской суд рассмотрел дело в третий раз при отсутствии обвиняемого.

Суд признал мужчину виновным в террористическом нападении и участии в террористической группе. На предыдущих судебных процессах он был приговорен к 20 годам тюрьмы, но тогда гибель людей не являлась частью обвинительного приговора.

Прокурор отметил, что обвиняемый в 2016 году выехал на подконтрольную боевикам так называемой «днр» территорию Украины. Он активно участвовал в боевых действиях против ВСУ.

Издание отмечает, что если приговор станет окончательным и мужчина вернется в Чехию в будущем, то он сможет потребовать повторного рассмотрения своего дела.

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