У Чехії засудили до 21 року найманця, який воював проти України

Суд визнав громадянина Чехії винним у терористичному нападі та участі в терористичній групі.

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У Чехії празький суд засудив до 21 року ув’язнення уродженця міста Брно, який воював проти ЗСУ на боці російських бойовиків, передає Ceske noviny.

У лавах бойовиків чоловік був снайпером і вбив щонайменше чотирьох українських військовослужбовців.

Прокурор просив для найманця 25 років в’язниці, але адвокат припустив, що обвинувачений вже може бути мертвим.

Празький міський суд розглянув справу втретє за відсутності обвинуваченого.

Суд визнав чоловіка винним у терористичному нападі та участі в терористичній групі. На попередніх судових процесах він був засуджений до 20 років ув'язнення, але тоді загибель людей не була частиною обвинувального вироку.

Прокурор зазначив, що обвинувачений у 2016 році виїхав на підконтрольну бойовикам так званої «днр» територію України. Він брав активну участь у бойових діях проти ЗСУ.

Видання зазначає, якщо вирок стане остаточним і чоловік повернеться до Чехії у майбутньому, то він зможе вимагати повторного розгляду своєї справи.

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