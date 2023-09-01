У садочках на Київщині стався масовий спалах гострої кишкової інфекції

Через спалах гострої кишкової інфекції 18 дітей доставили у лікарню.

У п’ятницю, 1 вересня, Центр громадського здоров’я України повідомив, що на Київщині виявлено спалах гострої кишкової інфекції, пов'язаний з компанією, яка забезпечувала заклади освіти харчуванням.

Зазначається, що спалах стався у шести приватних дитячих садочках Бучанського та Фастівського районів Київської області.

Як повідомив Київський обласний Центр контролю та профілактики хвороб (ОЦКПХ), станом на 1 вересня зареєстровано 18 випадків серед дітей віком від 2 до 6 років, які напередодні вживали продукти харчування, доставлені в дитячі заклади кейтеринговою компанією.

«Наразі 17 дітей перебувають на стаціонарному лікуванні, ще 1 дитина — у відділенні інтенсивної терапії.

Фахівці Київського ОЦКПХ розпочали епідеміологічне розслідування з метою встановлення ймовірного джерела та факторів інфікування та проведення протиепідемічних заходів для локалізації спалаху. Також проводяться лабораторні обстеження, спрямовані на виявлення збудника захворювання», - сказано у повідомленні.

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