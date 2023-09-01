Осінь має бути плідною в очищенні держави від тих, хто послаблює Україну зсередини, – Зеленський

Глава держави провів нараду з правоохоронцями, які продовжують очищувати країну від тих, хто намагається послаблювати Україну зсередини.

Фото: president.gov.ua

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що 1 вересня провів засідання ставки, а також відбулася нарада з правоохоронцями. Про це Глава держави сказав під час вечірнього звернення.

За його словами, фактично вся Ставка – про ситуацію на фронті зараз.

«Головком, командувачі. Окрема закрита доповідь керівника ГУР Буданова.

Ситуація на Сході, на Півдні, на лівому березі Херсонщини. Постачання боєприпасів. Ракети для нашої ППО. Техніка. Українське виробництво зброї. Багато різних нюансів, багато різних деталей. Ключове – дати нашим воїнам іще більше необхідного для наступальних операцій, для розмінування, для евакуації поранених бійців. Кожен з учасників Ставки чітко розуміє, що повинен робити», - сказав Президент.

Також Зеленський зазначив, що відбулася нарада з правоохоронцями.

«Була нарада з правоохоронцями – продовжують очищувати державу від тих, хто досі намагається послаблювати Україну зсередини. Осінь має бути плідною в цьому питанні – саме для України», - додав він.

Раніше ми писали, що Раді пропонують запровадити довічне позбавлення волі за корупцію під час війни.

Ще у Раді зареєстрували законопроект про прирівняння корупції до держзради.

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