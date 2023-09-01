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ВРП не зможе самостійно встановити стандарт доказування при притягненні суддів до відповідальності: Комітет погодив фінальну правку, схвалену міжнародними партнерами

Під час засідання Комітету з питань правової політики було підтримано схвалену міжнародними партнерами правку, за якою стандарт доказування дисциплінарного порушення судді встановлять у законі, а у не у регламенті Вищої ради правосуддя.

У цивільних, які мають не задекларовану зброю, буде 30 днів на її декларування або здачу, – Рада розгляне законопроект

Цивільні особи, які мають у володінні не задекларовану вогнепальну зброю та боєприпаси до неї, повинні будуть впродовж місяця звернутися до органів Національної поліції для її декларування або здачі.

До кінця року в судах необхідно звільнити 620 заступників керівників апаратів судів

Але в судах сподіваються, що рішення ВРП та ДСА ще буде переглянуте.

Давид Арахамія: Верховна Рада демонструє вражаючу ефективність, хоча на її долю випало багато складних випробувань

За словами Давида Арахамії, нинішня Верховна Рада ефективніша за попередню з точки зору якості, хоча спочатку депутати фактично розбиралися, як і що працює, та активно залучає до роботи над законопроектами некомерційні громадські організації і журналістів.

Вища рада правосуддя відновить розгляд скарг на суддів у вересні-жовтні 2023 року

Комітет рекомендував прийняти законопроект, який розблокує запуск розгляду ВРП дисциплінарних скарг на суддів.

  1. В Україні

Осінь має бути плідною в очищенні держави від тих, хто послаблює Україну зсередини, – Зеленський

20:11, 1 вересня 2023
Глава держави провів нараду з правоохоронцями, які продовжують очищувати країну від тих, хто намагається послаблювати Україну зсередини.
Осінь має бути плідною в очищенні держави від тих, хто послаблює Україну зсередини, – Зеленський
Фото: president.gov.ua
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Президент України Володимир Зеленський повідомив, що 1 вересня провів засідання ставки, а також відбулася нарада з правоохоронцями. Про це Глава держави сказав під час вечірнього звернення.

За його словами, фактично вся Ставка – про ситуацію на фронті зараз.

«Головком, командувачі. Окрема закрита доповідь керівника ГУР Буданова.

Ситуація на Сході, на Півдні, на лівому березі Херсонщини. Постачання боєприпасів. Ракети для нашої ППО. Техніка. Українське виробництво зброї. Багато різних нюансів, багато різних деталей. Ключове – дати нашим воїнам іще більше необхідного для наступальних операцій, для розмінування, для евакуації поранених бійців. Кожен з учасників Ставки чітко розуміє, що повинен робити», - сказав Президент.

Також Зеленський зазначив, що відбулася нарада з правоохоронцями.

 «Була нарада з правоохоронцями – продовжують очищувати державу від тих, хто досі намагається послаблювати Україну зсередини. Осінь має бути плідною в цьому питанні – саме для України», - додав він.

Раніше ми писали, що Раді пропонують запровадити довічне позбавлення волі за корупцію під час війни.

Ще у Раді зареєстрували законопроект про прирівняння корупції до держзради.

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