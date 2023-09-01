НАБУ та ФБР поглиблять співпрацю: стало відомо, у яких питаннях

Національне антикорупційне бюро України та Федеральне бюро розслідувань США підписали меморандум про взаєморозуміння.

Фото: nabu.gov.ua

Національне антикорупційне бюро України повідомило, що директор Бюро Семен Кривонос зустрівся з директором ФБР Крістофером Рейєм. Під час зустрічі сторони обговорили напрями співпраці відомств. Про це йдеться у пресслужбі НАБУ.

Зазначається, що НАБУ та ФБР США поглиблять співпрацю у розслідуваннях корупційних злочинів, у протидії відмивання коштів, а також поверненні активів.

«Відповідні наміри зафіксовані у Меморандумі про взаєморозуміння між НАБУ та ФБР, який підписали 31 серпня 2023 року.

Цей Меморандум є продовженням багаторічної взаємодії – з 2016 року відомства ефективно та поглибленно співпрацюють», - сказано у повідомленні

У НАБУ додають, що у межах новоукладеного Меморандуму сторони обмінюватимуться інформацією, проводитимуть навчання та реалізовуватимуть спільні напрацювання у сфері розслідування корупційних злочинів.

«Я вдячний нашим колегам за їх багаторічну підтримку Бюро. Наразі питання ефективної співпраці є як ніколи актуальним в контексті відновлення країни після війни і необхідності моніторингу виділених для цього коштів», - сказав Семен Кривонос.

Крім того, завдяки співпраці ФБР і НАБУ, співробітники Бюро мали можливість пройти низку тренінгів, а також отримати обладнання, необхідне для ефективного здійснення розслідування.

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