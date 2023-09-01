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ВРП не зможе самостійно встановити стандарт доказування при притягненні суддів до відповідальності: Комітет погодив фінальну правку, схвалену міжнародними партнерами

Під час засідання Комітету з питань правової політики було підтримано схвалену міжнародними партнерами правку, за якою стандарт доказування дисциплінарного порушення судді встановлять у законі, а у не у регламенті Вищої ради правосуддя.

У цивільних, які мають не задекларовану зброю, буде 30 днів на її декларування або здачу, – Рада розгляне законопроект

Цивільні особи, які мають у володінні не задекларовану вогнепальну зброю та боєприпаси до неї, повинні будуть впродовж місяця звернутися до органів Національної поліції для її декларування або здачі.

До кінця року в судах необхідно звільнити 620 заступників керівників апаратів судів

Але в судах сподіваються, що рішення ВРП та ДСА ще буде переглянуте.

Давид Арахамія: Верховна Рада демонструє вражаючу ефективність, хоча на її долю випало багато складних випробувань

За словами Давида Арахамії, нинішня Верховна Рада ефективніша за попередню з точки зору якості, хоча спочатку депутати фактично розбиралися, як і що працює, та активно залучає до роботи над законопроектами некомерційні громадські організації і журналістів.

Вища рада правосуддя відновить розгляд скарг на суддів у вересні-жовтні 2023 року

Комітет рекомендував прийняти законопроект, який розблокує запуск розгляду ВРП дисциплінарних скарг на суддів.

  1. В Україні

НАБУ та ФБР поглиблять співпрацю: стало відомо, у яких питаннях

20:27, 1 вересня 2023
Національне антикорупційне бюро України та Федеральне бюро розслідувань США підписали меморандум про взаєморозуміння.
НАБУ та ФБР поглиблять співпрацю: стало відомо, у яких питаннях
Фото: nabu.gov.ua
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Національне антикорупційне бюро України повідомило, що директор Бюро Семен Кривонос зустрівся з директором ФБР Крістофером Рейєм. Під час зустрічі сторони обговорили напрями співпраці відомств. Про це йдеться у пресслужбі НАБУ.

Зазначається, що НАБУ та ФБР США поглиблять співпрацю у розслідуваннях корупційних злочинів, у протидії відмивання коштів, а також поверненні активів.

«Відповідні наміри зафіксовані у Меморандумі про взаєморозуміння між НАБУ та ФБР, який підписали 31 серпня 2023 року.

Цей Меморандум є продовженням багаторічної взаємодії – з 2016 року відомства ефективно та поглибленно співпрацюють», - сказано у повідомленні

У НАБУ додають, що у межах новоукладеного Меморандуму сторони обмінюватимуться інформацією, проводитимуть навчання та реалізовуватимуть спільні напрацювання у сфері розслідування корупційних злочинів.

 «Я вдячний нашим колегам за їх багаторічну підтримку Бюро. Наразі питання ефективної співпраці є як ніколи актуальним в контексті відновлення країни після війни і необхідності моніторингу виділених для цього коштів», - сказав Семен Кривонос.

Крім того, завдяки співпраці ФБР і НАБУ, співробітники Бюро мали можливість пройти низку тренінгів, а також отримати обладнання, необхідне для ефективного здійснення розслідування.

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