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До кінця року в судах необхідно звільнити 620 заступників керівників апаратів судів

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  1. В Україні

Кабмін змінив механізм компенсації витрат за прихисток переселенців

20:59, 1 вересня 2023
Внесено зміни до Порядку компенсації витрат за тимчасове розміщення ВПО.
Кабмін змінив механізм компенсації витрат за прихисток переселенців
Фото: sed-rada.gov.ua
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Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України повідомив, що Уряд вніс зміни до Порядку компенсації витрат за тимчасове розміщення внутрішньо переміщених осіб у межах реалізації проєкту «Прихисток». Про це йдеться у пресслужбі відомства.

У Мінреінтеграції зазначають, що документом врегульовано механізм опрацювання даних з помилками, наданих охочими безоплатно розмістити у своїх житлових приміщеннях внутрішніх переселенців. А також – етапи опрацювання таких даних та їх повторного направлення для забезпечення виплат компенсації.

«Крім того, передбачено, що перевірки наданих особами відомостей і факту безоплатного розміщення ВПО проводитимуться вибірково – за рішенням органів місцевого самоврядування. Інформація щодо отриманих результатів щомісячно надсилатиметься до Мінреінтеграції й Товариства Червоного Хреста України (ТЧХУ)», - сказано у повідомленні.

У Мінреінтеграції нагадали, що компенсація витрат за прихисток переселенців виплачується за рахунок коштів ТЧХУ. Крім власників житла або їхніх представників, вона може надаватися орендарям житла державної або комунальної власності.  

Раніше Кабмін встановив вимоги до облаштування місць тимчасового проживання ВПО.

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