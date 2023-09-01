Кабмін встановив вимоги до облаштування місць тимчасового проживання ВПО

Вперше визначено механізм утворення й обліку тимчасового проживання ВПО, а також визначено мінімальні вимоги для життєзабезпечення переселенців.

Фото: ukrinform.com

У п’ятницю, 1 серпня, Уряд прийняв постанову, яка затверджує Порядок функціонування місць тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб. Про це повідомила пресслужба Мінреінтеграції.

Зазначається, що вперше визначено механізм утворення й обліку таких місць, а також мінімальні вимоги для життєзабезпечення ВПО.

Також передбачається розділення приміщень на місця загального користування та з облаштованими ліжко-місцями. Встановлюються вимоги до температурного режиму, мінімальної площі для одного ліжко-місця, обладнання кухнями, душовими/туалетними кімнатами, пральними машинами й іншим.

«Обласні, Київська міська військові адміністрації зобов’язані у шестимісячний термін привести умови місць тимчасового проживання у відповідність до затверджених стандартів», - сказано у повідомленні.

Разом з тим, рішенням Кабміну доручено цим військовим адміністраціям провести моніторинг стану й облаштування місць тимчасового проживання. А також – затвердити перелік таких місць на території відповідної області. В подальшому такий моніторинг буде проводитися один раз на 6 місяців.

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