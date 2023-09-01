Кабмін провів засідання: які рішення ухвалили 1 вересня

Уряд вніс зміни до Порядку обчислення середньої заробітної плати та запровадив Порядок ведення Реєстру публічних електронних реєстрів.

Фото: kmu.gov.ua

Кабінет міністрів у п’ятницю, 1 вересня, провів засідання. Які рішення ухвалили, повідомив представник Уряду в Верховній Раді Тарас Мельничук.

— Схвалено проект Закону «Пpo внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення у зв’язку із прийняттям Закону України «Про водовідведення та очищення стічних вод». Законопроектом пропонується внести зміни до статей 61, 221 Кодексу України про адміністративні правопорушення в частині визначення суми штрафів, які будуть накладатися на громадян та посадових осіб за пошкодження гідротехнічних споруд і пристроїв, обʼєктів і систем централізованого водовідведення, порушення правил їх експлуатації та встановлених режимів роботи штучних водних обʼєктів, водогосподарських систем та систем централізованого водовідведення. Також пропонується доповнити Кодекс про адміністративні правопорушення новою статтею 82-9 «Порушення правил первинного обліку у сфері водовідведення», якою передбачається запровадити адміністративну відповідальність за порушення правил первинного обліку стічних вод, які надходять до систем централізованого водовідведення, обсягів утворення, обробки, зберігання та повторного використання осадів стічних вод, і новою статтею «Порушення законодавства у сфері водовідведення», якою запроваджується адміністративна відповідальність за порушення законодавства у сфері водовідведення та визначається суму штрафів за такі порушення.

— Схвалено проект Закону «Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо особливостей кримінального провадження у зв’язку з державною реєстрацією смерті відповідно до статті 17-1 Закону України «Про державну реєстрацію актів цивільного стану». Законопроектом пропонується визначити особливості кримінального провадження у звʼязку із запровадженням адміністративної процедури державної реєстрації смерті на підставі документів, виданих окупаційною адміністрацією РФ, що підтверджують такий факт на тимчасово окупованих територіях України. Проект Закону спрямований на дотримання строків досудового розслідування, прав людини та мінімізації ризиків ухилення від кримінальної відповідальності осіб, які переховуються від органів слідства та суду, у разі проведення державної реєстрації смерті особи на підставі документів, виданих окупаційною адміністрацією РФ, що підтверджують факт їх смерті на тимчасово окупованих територіях.

— Внесено зміни до Порядку проведення державних випробувань, державної реєстрації та перереєстрації, видання переліків пестицидів і агрохімікатів, дозволених до використання в Україні, до Порядку передачі документації для надання висновку з оцінки впливу на довкілля та фінансування оцінки впливу на довкілля та до Положення про Єдину екологічну платформу «ЕкоСистема» в частині використання державних коштів Міндовкіллям з плати, одержаної за проведення експертизи, державної реєстрації (перереєстрації) пестицидів та агрохімікатів та громадського обговорення в процесі оцінки впливу на довкілля для заходів із технічного адміністрування ЕкоСистеми.

— Затверджено, на виконання ЗУ «Про топографо-геодезичну і картографічну діяльність», Порядок ведення державного обліку топографо-геодезичних і картографічних робіт. Порядок визначає процедуру ведення державного обліку топографо-геодезичних і картографічних робіт з метою виявлення, реєстрації, накопичення, узагальнення та зберігання відомостей про виконувані астрономо-геодезичні, нівелірні, гравіметричні, картографічні, топографічні, аерозйомочні роботи.

— Виключено, з метою визначення єдиних, актуальних вимог щодо використання знаків безпеки, для забезпечення працівників здоровими умовами праці, з переліку видів продукції, щодо яких органи державного ринкового нагляду здійснюють державний ринковий нагляд, вид продукції «Знаки безпеки і захисту здоровʼя працівників». Визнано такою, що втратила чинність, постанову КМУ від 25.11.2009 N 1262 «Про затвердження Технічного регламенту знаків безпеки і захисту здоровʼя працівників».

— Внесено зміни до Порядку обчислення середньої заробітної плати, якими передбачено, що обчислення середньої заробітної плати для надання матеріальної (грошової) допомоги проводиться з урахуванням виплат за останні 12 календарних місяців, що передують місяцю надання матеріальної (грошової) допомоги, а обчислення середньої заробітної плати для виплати компенсації за невикористані відпустки проводиться з урахуванням виплат за робочий рік, у якому виникло право на таку відпустку. Внесено зміни до Порядку надання державним службовцям матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань у частині можливості надання матеріальної допомоги у розмірі не більше середньомісячної заробітної плати (замість середньомісячної заробітної плати).

— Внесено зміни до Порядку та критеріїв надання еталонам статусу національних еталонів і позбавлення цього статусу, що встановлюють необхідність простежуваності національних еталонів України до Міжнародної системи одиниць (SI) згідно з Угодою про взаємне визнання національних еталонів, сертифікатів про калібрування і вимірювання, які видаються національними метрологічними інститутами. Внесено зміни до Порядку здійснення контролю за додержанням правил і умов зберігання та застосування національних еталонів, що встановлюють вимоги щодо надання для контролю інформації щодо забезпечення простежуваності національних еталонів до Міжнародної системи одиниць (SI) згідно з вищезазначеною Угодою, а також можливість використання для контролю за додержанням правил і умов зберігання та застосування національних еталонів іншої інформації, крім наданої організацією-зберігачем.

— Затверджено Порядок ведення Реєстру публічних електронних реєстрів, що визначає функціональні можливості Реєстру, вимоги до його ведення та адміністрування, процедуру внесення інформації до Реєстру, а також інші питання його функціонування. Затверджено технічний опис (специфікацію) програмно-апаратних засобів Реєстру публічних електронних реєстрів та перелік класифікаторів, довідників, технічних специфікацій тощо, які є обовʼязковими до використання в публічних електронних реєстрах. Внесено зміни до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті за програмою «Електронне урядування», якими передбачено, що бюджетні кошти спрямовуються на створення, модернізацію та розвиток, адміністрування і забезпечення функціонування Реєстру публічних електронних реєстрів.

— Внесено зміни до переліку медичних психіатричних протипоказань щодо виконання окремих видів діяльності (робіт, професій, служби), що можуть становити безпосередню небезпеку для особи або оточуючих. Встановлено, що психічні захворювання (розлади), які можуть завдати шкоди охороні державної таємниці, що визначені в переліку, затвердженому МОЗ та СБУ, є медичними психіатричними протипоказаннями для виконання видів діяльності (робіт, професій, служби), що передбачають допуск до державної таємниці.

— Установлено, що залишки коштів спеціального фонду державного бюджету, що надійшли у 2022 році від Європейського інвестиційного банку в рамках інвестиційного проекту «Проект модернізації української залізниці (модернізація інфраструктури ПАТ «Укрзалізниця»)», спрямовуються на поворотній основі на нову бюджетну програму для проектування, відновлення, будівництва, модернізації, облаштування, ремонту обʼєктів будівництва, інженерно-транспортної залізничної інфраструктури, a також придбання основних засобів для розвитку залізничних вантажних перевезень у сумі 100 млн. євро за офіційним курсом гривні до євро, що діє на день зарахування коштів на поточний рахунок в іноземній валюті акціонерного товариства «Українська залізниця». Затверджено Порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті для проектування, відновлення, будівництва, модернізації, облаштування, ремонту обʼєктів будівництва інженерно-транспортної залізничної інфраструктури, а також придбання основних засобів для розвитку залізничних вантажних перевезень.

— Внесено зміни до Порядку компенсації витрат за тимчасове розміщення (перебування) внутрішньо переміщених осіб. Встановлено, що перевірка достовірності наведених у заяві відомостей проводиться за рішенням виконавчих органів сільської, селищної, міської ради, районних у м. Києві держадміністрацій, відповідних військових адміністрацій вибірково з метою встановлення фактів відповідності даних. Інформація про результати таких перевірок щомісяця надсилається до Мінреінтеграції та Товариства Червоного Хреста України. Врегульовано особливості опрацювання інформації, у разі виявлення помилок у даних, які унеможливлюють забезпечення надання компенсації особам, які розмістили ВПО, та визначено механізм їх повторного опрацювання.

— Внесено зміни до Правил перетинання державного кордону громадянами України. Надано право перетинання державного кордону у разі введення правового режиму воєнного стану студентам або курсантам, які здобувають освіту за авіаційними спеціальностями, не підлягають призову на військову службу під час мобілізації, на особливий період та потребують практичної льотної підготовки в іноземних закладах освіти або в авіаційних школах у звʼязку із закриттям повітряного простору України.

— Затверджено Порядок функціонування місць проживання внутрішньо переміщених осіб. Порядок визначає особливості функціонування місць тимчасового проживання, які придатні для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб або осіб, які перемістилися з територій, включених до переліку територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих РФ, затвердженого Мінреінтеграції, та їх обслуговування, а також мінімально необхідні вимоги у таких місцях для життєзабезпечення зазначених осіб. Доручено обласним, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям (військовим адміністраціям) забезпечити протягом одного місяця з дня набрання чинності Порядком та у подальшому не рідше ніж один раз на шість місяців проведення моніторингу стану, облаштування, кількості мешканців та вільних ліжко-місць у місцях тимчасового проживання; затвердити протягом двох місяців перелік місць тимчасового проживання відповідної області (мм. Києва та Севастополя); забезпечити протягом шести місяців приведення житлових умов в місцях тимчасового проживання у відповідність з вимогами Порядку.

— Внесено зміни до особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування, спрямовані на забезпечення здійснення прозорих та конкурентних публічних закупівель в умовах дії правового режиму воєнного стану. Зокрема, уточнено, що замовники, які проводять закупівлі з урахуванням цих особливостей зобовʼязані здійснювати публічні закупівлі товарів, робіт і послуг з дотриманням принципів здійснення публічних закупівель відповідно до Закону.

— Внесено зміни до постанови КМУ від 25.02.2015 N 345 «Про затвердження Порядку постачання озброєння, військової і спеціальної техніки та боєприпасів під час особливого періоду, введення надзвичайного стану, проведення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії та у період проведення антитерористичної операції». Зміни спрямовані на визначення можливості прийняття на озброєння складових частин озброєння, військової та спеціальної техніки.

— Внесено зміни до плану заходів з увічнення памʼяті захисників України на період до 2025 року з метою приведення його у відповідність до чинного законодавства України. Замінено слова «Дня памʼяті та примирення» словами і цифрами «Дня памʼяті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939-1945 років», а слова «Дня захисника України» - словами «Дня захисників і захисниць України».

— Схвалено проект Угоди між Урядом України та Міжнародною організацією права розвитку про заснування представництва Міжнародної організації права розвитку в Україні. Проектом Угоди визначається порядок створення в Україні представництва Міжнародної організації права розвитку та наділення посадових осіб і персоналу відповідної організації привілеями та імунітетами.

— Виділено з метою покриття витрат за січень-квітень 2023 р. обʼєктів державної, комунальної та приватної власності, у будівлях (приміщеннях) яких у період воєнного стану на безоплатній основі розміщувалися внутрішньо переміщені особи, 277 млн. 726 тис. 56 гривень, а саме: центральним органам виконавчої влади - 9 млн. 172 тис. 888 гривень для надання компенсації підприємствам, установам і закладам державної форми власності, які належать до сфери їх управління; Міністерству освіти і науки - 24 млн. 366 тис. 385 гривень для надання компенсації державним закладам, які належать до сфери його управління; Міністерству з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій - 238 млн. 201 тис. 380 гривень для надання додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на компенсацію комунальним закладам, державним закладам освіти, що передані на фінансування з місцевих бюджетів, та закладам спільної власності територіальних громад області та району, що перебувають в управлінні обласних та районних рад; обласним державним адміністраціям (відповідним військовим адміністраціям) - 5 млн. 985 тис. 403 гривні для надання компенсації приватним закладам (крім приватних закладів освіти).

— Виділено Міністерству внутрішніх справ (для Адміністрації Державної прикордонної служби) на безповоротній основі за рахунок коштів резервного фонду державного бюджету 7 млрд. гривень для здійснення заходів, повʼязаних із зміцненням обороноздатності держави, зокрема, для придбання озброєння та боєприпасів.

— Схвалено залучення третього гранту на бюджетну підтримку від Міжнародного банку реконструкції та розвитку і Міжнародної асоціації розвитку (що діють як адміністратор Цільового фонду багатьох донорів зі співфінансування Проекту «Підтримка державних видатків для забезпечення стійкого державного управління в Україні») у розмірі до 1,25 млрд доларів США в межах п’ятого додаткового фінансування Проекту «Підтримка державних видатків для забезпечення стійкого державного управління в Україні».

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