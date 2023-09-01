Кабмін запровадив новий механізм розрахунків за газ для теплоенерго: що змінилося

Для теплокомуненерго зробили роз’яснення щодо механізму розрахунків за «блакитне паливо».

Уряд 22 серпня продовжив до 15 квітня наступного року дію постанови про покладання спеціальних обовʼязків на ринку природного газу на «Нафтогаз Трейдинг». Також Кабмін прийняв рішення про запровадження нового механізму розрахунків за постачання газу підприємствам теплокомуненерго (ТКЕ), передає пресслужба ГК «Нафтогаз України».

Постанова уряду передбачає, що підприємства ТКЕ, які включені до реєстру та мають заборгованість, повинні подати до ГПК «Нафтогаз Трейдинг» наступний пакет документів, який включає зокрема:

підписаний з боку споживача договір постачання природного газу на опалювальний період;

довідку в довільній формі про відкриття небюджетного рахунку в органах держказначейства із зазначенням реквізитів;

оригінал або копія додаткової угоди про договірне перерахування коштів у державне казначейство.

Після отримання цих документів та після укладання договору «Нафтогаз Трейдинг» зможе зареєструвати підприємство ТКЕ на інформаційній платформі Оператора ГТС і розпочати постачання газу на опалювальний період.

Усім іншим виробникам теплової енергії, які не підпадають під необхідність відкриття казначейських рахунків, постачання природного газу буде розпочато після укладання відповідного договору, який на момент підписання не передбачає подання додаткових документів.

У компанії додають, що проєкти договорів для теплокомуненерго «Нафтогаз Трейдинг» розіслав 26 серпня.

Раніше ми писали, що Кабмін «заморозив» тарифи на тепло для населення в новому опалювальному сезоні.

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