Кабмін «заморозив» тарифи на тепло для населення в новому опалювальному сезоні

«Нафтогаз» буде й надалі реалізувати газ постачальникам тепла для населення за фіксованою ціною — 7,4 тис. грн за тисячу кубічних метрів.

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Уряд продовжив дію механізму покладання соціального обов’язку на ринку природного газу до середини квітня 2024 року. Про це повідомив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль за результатами засідання у вівторок, 22 серпня.

«Забезпечуємо незмінність тарифів на тепло для населення в новому опалювальному сезоні. «Нафтогаз» буде й надалі реалізувати газ постачальникам тепла для населення за фіксованою ціною — 7,4 тис. грн за тисячу кубічних метрів», — відзначив очільник Уряду.

Як наголосив Прем’єр-міністр, це рішення — частина комплексних заходів з підготовки до зими:

«Працюємо над тим, щоб в оселях кожного українця було світло й тепло, а наша критична інфраструктура отримала надійний захист від російських ракет і дронів».

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