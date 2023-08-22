Кабмин «заморозил» тарифы на тепло для населения в новом отопительном сезоне

«Нафтогаз» будет и дальше реализовать газ поставщикам тепла для населения по фиксированной цене — 7,4 тыс. грн за тысячу кубических метров.

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Правительство продлило действие механизма возложения социальной обязанности на рынке природного газа до середины апреля 2024 года. Об этом сообщил Премьер-министр Денис Шмыгаль по результатам заседания во вторник, 22 августа.

«Обеспечиваем неизменность тарифов на тепло для населения в новом отопительном сезоне. «Нафтогаз» будет и дальше реализовать газ поставщикам тепла для населения по фиксированной цене — 7,4 тыс. грн за тысячу кубических метров», — отметил глава Правительства.

Как подчеркнул Премьер-министр, это решение — часть комплексных мер по подготовке к зиме.

«Работаем над тем, чтобы в домах каждого украинца было светло и тепло, а наша критическая инфраструктура получила надежную защиту от российских ракет и дронов».

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