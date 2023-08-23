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Могут ли физлица-плательщики единого налога получать доход в криптовалюте: разъяснение

07:00, 23 августа 2023
Физлицо-плательщик единого налога, во избежание нарушений по применению упрощенной системы, не может получать доход в криптовалюте, поскольку на сегодняшний день криптовалюта не имеет определенного правового статуса в Украине.
Могут ли физлица-плательщики единого налога получать доход в криптовалюте: разъяснение
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Государственная налоговая служба разъяснила, могут ли физлица-плательщики единого налога получать доход в криптовалюте.

Правовые основы применения упрощенной системы налогообложения, учета и отчетности, а также взимания единого налога устанавливаются главой 1 разд. XIV Налогового кодекса.

В соответствии с пп. 1 п. 292.1 НКУ доходом физического лица – предпринимателя – плательщика единого налога является доход, полученный в течение налогового (отчетного) периода в денежной форме (наличной и/или безналичной); материальной или нематериальной форме, определенной п. 292.3 НКУ. При этом в доход не включаются полученные таким физическим лицом пассивные доходы в виде процентов, дивидендов, роялти, страховые выплаты и возмещения, доходы в виде бюджетных грантов, а также доходы, полученные от продажи движимого и недвижимого имущества, принадлежащего на праве собственности физическому лицу, и используется в хозяйственной деятельности.

Согласно пп. 4 о.п. 298.2.3 НКУ плательщики единого налога, в частности физические лица – предприниматели, обязаны перейти на уплату других налогов и сборов, определенных НКУ, в случае применения плательщиком единого налога иного способа расчетов, чем указанные в п. 291.6 НКУ (кроме плательщиков единого налога третьей группы – электронных резидентов (е-резидентов)), – с первого числа месяца, следующего за налоговым (отчетным) периодом, в котором допущен такой способ расчетов.

При этом п. 291.6 НКУ предусмотрено, что плательщики единого налога первой – третьей групп должны производить расчеты за отгруженные товары (выполненные работы, оказанные услуги) исключительно в денежной форме – наличной или безналичной (в том числе с использованием электронных денег).

На сегодняшний день криптовалюта не имеет определенного правового статуса в Украине, в частности отсутствует нормативная база для ее классификации и регулирования операций с ней.

Вместе с тем с целью урегулирования правоотношений, возникающих в связи с оборотом виртуальных активов в Украине, определения прав и обязанностей участников рынка виртуальных активов, основы государственной политики в сфере оборота виртуальных активов на сегодняшний день принят Закон Украины от 17 февраля 2022 года № 2074-IX «О виртуальных активах», который вступит в силу со дня вступления в силу изменений в НКУ по особенностям налогообложения операций с виртуальными активами.

Таким образом, физическое лицо – предприниматель плательщик единого налога, во избежание нарушений по применению упрощенной системы налогообложения, не может получать доход в криптовалюте, поскольку на сегодняшний день криптовалюта не имеет определенного правового статуса в Украине.

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