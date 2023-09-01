Кабмин ввел новый механизм расчетов за газ для теплоэнерго: что изменилось

Для теплокоммунэнерго сделали разъяснение о механизме расчетов за «голубое топливо».

Правительство 22 августа продлило до 15 апреля следующего года действие постановления о возложении специальных обязанностей на рынке природного газа на «Нафтогаз Трейдинг». Также Кабмин принял решение о внедрении нового механизма расчетов по поставкам газа предприятиям теплокоммунэнерго (ТКЭ), передает пресс-служба ГК «Нафтогаз Украины».

Постановление правительства предусматривает, что предприятия ТКЭ, которые включены в реестр и имеют задолженность, должны подать в ГПК «Нафтогаз Трейдинг» следующий пакет документов, включающий в частности:

подписанный со стороны потребителя договор поставки природного газа на отопительный период;

справку в произвольной форме об открытии внебюджетного счета в органах госказначейства с указанием реквизитов;

оригинал или копия дополнительного соглашения о договорном перечислении средств в государственное казначейство.

После получения этих документов и после заключения договора «Нафтогаз Трейдинг» сможет зарегистрировать предприятие ТКЭ на информационной платформе Оператора ГТС и начать поставки газа на отопительный период.

Всем остальным производителям тепловой энергии, не подпадающим под необходимость открытия казначейских счетов, поставки природного газа будут начаты после заключения соответствующего договора, который на момент подписания не предусматривает предоставление дополнительных документов.

В компании добавляют, что проекты договоров для теплокоммунэнерго «Нафтогаз Трейдинг» разослал 26 августа.

Ранее сообщалось, что Кабмин «заморозил» тарифы на тепло для населения в новом отопительном сезоне.

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