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Наличие на иждивении военнослужащего трех несовершеннолетних детей не является основанием для отмены приказа о перемещении, – позиция суда

Истец просил разрешить ему прохождение военной службы по месту жительства в Киеве, ссылаясь на наличие у него троих несовершеннолетних детей.

Проведение судебного заседания с помощью телефонного звонка не предусмотрено УПК, – Верховный Суд

В апелляционном суде решили, что адвокату достаточно поучаствовать в заседании по телефону.

Является ли отсутствие в протоколе задержания адвоката сведений об извещении совета адвокатов основанием для признания протокола недопустимым доказательством - позиция Верховного Суда

Также Верховный Суд отметил, что хотя по общему правилу процессуальные решения, которые стали основанием для проведения НСРД, должны быть открыты стороне защиты после завершения досудебного расследования, однако это не исключает возможность их предоставления при рассмотрении дела в суде.

Предложение следователя более подробно рассказать об обстоятельствах совершения преступления не свидетельствует о том, что происходил допрос подозреваемого, а не следственный эксперимент, - КУС ВС

Рассмотрение следственным судьей ходатайства об аресте временно изъятого имущества с нарушением сроков, предусмотренных ст. 171 УПК, не является основанием для признания арестованных вещественных доказательств недопустимыми, - КУС ВС.

До конца года в судах необходимо уволить 620 заместителей руководителей аппаратов судов

Но в судах надеются, что решение ВСП и ГСА еще будет пересмотрено.

  1. В Украине

Кабмин ввел новый механизм расчетов за газ для теплоэнерго: что изменилось

14:39, 1 сентября 2023
Для теплокоммунэнерго сделали разъяснение о механизме расчетов за «голубое топливо».
Кабмин ввел новый механизм расчетов за газ для теплоэнерго: что изменилось
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Правительство 22 августа продлило до 15 апреля следующего года действие постановления о возложении специальных обязанностей на рынке природного газа на «Нафтогаз Трейдинг». Также Кабмин принял решение о внедрении нового механизма расчетов по поставкам газа предприятиям теплокоммунэнерго (ТКЭ), передает пресс-служба ГК «Нафтогаз Украины».

Постановление правительства предусматривает, что предприятия ТКЭ, которые включены в реестр и имеют задолженность, должны подать в ГПК «Нафтогаз Трейдинг» следующий пакет документов, включающий в частности:

подписанный со стороны потребителя договор поставки природного газа на отопительный период;

справку в произвольной форме об открытии внебюджетного счета в органах госказначейства с указанием реквизитов;

оригинал или копия дополнительного соглашения о договорном перечислении средств в государственное казначейство.

После получения этих документов и после заключения договора «Нафтогаз Трейдинг» сможет зарегистрировать предприятие ТКЭ на информационной платформе Оператора ГТС и начать поставки газа на отопительный период.

Всем остальным производителям тепловой энергии, не подпадающим под необходимость открытия казначейских счетов, поставки природного газа будут начаты после заключения соответствующего договора, который на момент подписания не предусматривает предоставление дополнительных документов.

В компании добавляют, что проекты договоров для теплокоммунэнерго «Нафтогаз Трейдинг» разослал 26 августа.

Ранее сообщалось, что Кабмин «заморозил» тарифы на тепло для населения в новом отопительном сезоне.

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