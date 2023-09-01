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Давид Арахамия: Верховная Рада демонстрирует поразительную эффективность, хотя на ее долю выпало много сложных испытаний

14:29, 1 сентября 2023
По словам Давида Арахамии, нынешняя Верховная Рада эффективнее предыдущей с точки зрения качества, хотя сначала депутаты фактически разбирались, как и что работает, и активно вовлекает в работу над законопроектами некоммерческие общественные организации и журналистов.
Давид Арахамия: Верховная Рада демонстрирует поразительную эффективность, хотя на ее долю выпало много сложных испытаний
Фото: Слуга народа
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Глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия заявил, что «на долю нынешней Верховной Рады выпало много сложных испытаний, но она демонстрирует поразительную эффективность».

«С одной стороны, этот созыв парламента самый молодой, а с другой – именно на его судьбу выпало много сложных испытаний. Первые полгода депутаты фактически разбирались, как и что работает, потому что почти никто не имел предыдущего политического опыта. Затем у нас начался COVID-19. Мы почти в аварийном режиме работали год, чтобы внести все необходимые изменения в законы. Лишь пандемия коронавируса начала утихать, как началась полномасштабная война», — цитирует Давида Арахамию сайт парламента.

Он обратил внимание на то, что, по исследованиям Комитета избирателей Украины, этот парламент эффективнее предыдущего с точки зрения качества.

«Думаю, следующий парламент будет еще более эффективным. Это определенная демократическая эволюция. Будем надеяться, что народ Украины сделает правильный выбор, и пришедшие в следующем парламенте люди продемонстрируют еще лучшие результаты», — сказал народный депутат.

По его словам, нынешняя Верховная Рада активно вовлекает в работу над законопроектами некоммерческие общественные организации, журналистов и т.д.

Таким образом, демократическое общество после Майдана играет все более важную роль в политическом процессе.

«Думаю, что в декабре нам откроют доступ к переговорам о вступлении в ЕС, ведь мы в парламенте закрываем последние долги по рекомендациям. И в этом парламенте у нас будет самое большое количество евроинтеграционных законов», - подчеркнул Давид Арахамия.

Он также обратил внимание на самые главные документы, принятые нынешним составом парламента.

«Прежде всего, это закон о земле: теперь фермеры могут владеть ею, развиваться. Фактически мы лишили крепостного права украинцев, которые не владели и не распоряжались своей землей. Мы урегулировали вопрос о «евробляхах». То же касается и игорного бизнеса. Еще недавно почти всюду были залы с игровыми автоматами, которые работали коррупционно и «кормили» силовиков. Благодаря урегулированию этой сферы, теперь в бюджет поступает более 15 млрд грн в год. Сейчас работаем над урегулированием вопроса о нелегальных производствах, например, лекарственных средств, горючего, табачных изделий. Государство наводит порядок, хотя пока некоторые негативные явления еще остаются», - отметил политик.

По его мнению, народным депутатам придется еще много лет работать и задавать правильный тон, чтобы украинцы стали лучше относиться к Верховной Раде, обращали внимание не на скандалы, а на реальную работу, которая меняет жизнь общества.

За четыре года работы нынешний созыв Верховной Рады Украины провел около 15 тысяч голосований.

Автор: Наталья Мамченко

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