Давид Арахамия: Верховная Рада демонстрирует поразительную эффективность, хотя на ее долю выпало много сложных испытаний

По словам Давида Арахамии, нынешняя Верховная Рада эффективнее предыдущей с точки зрения качества, хотя сначала депутаты фактически разбирались, как и что работает, и активно вовлекает в работу над законопроектами некоммерческие общественные организации и журналистов.

Фото: Слуга народа

Глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия заявил, что «на долю нынешней Верховной Рады выпало много сложных испытаний, но она демонстрирует поразительную эффективность».

«С одной стороны, этот созыв парламента самый молодой, а с другой – именно на его судьбу выпало много сложных испытаний. Первые полгода депутаты фактически разбирались, как и что работает, потому что почти никто не имел предыдущего политического опыта. Затем у нас начался COVID-19. Мы почти в аварийном режиме работали год, чтобы внести все необходимые изменения в законы. Лишь пандемия коронавируса начала утихать, как началась полномасштабная война», — цитирует Давида Арахамию сайт парламента.

Он обратил внимание на то, что, по исследованиям Комитета избирателей Украины, этот парламент эффективнее предыдущего с точки зрения качества.

«Думаю, следующий парламент будет еще более эффективным. Это определенная демократическая эволюция. Будем надеяться, что народ Украины сделает правильный выбор, и пришедшие в следующем парламенте люди продемонстрируют еще лучшие результаты», — сказал народный депутат.

По его словам, нынешняя Верховная Рада активно вовлекает в работу над законопроектами некоммерческие общественные организации, журналистов и т.д.

Таким образом, демократическое общество после Майдана играет все более важную роль в политическом процессе.

«Думаю, что в декабре нам откроют доступ к переговорам о вступлении в ЕС, ведь мы в парламенте закрываем последние долги по рекомендациям. И в этом парламенте у нас будет самое большое количество евроинтеграционных законов», - подчеркнул Давид Арахамия.

Он также обратил внимание на самые главные документы, принятые нынешним составом парламента.

«Прежде всего, это закон о земле: теперь фермеры могут владеть ею, развиваться. Фактически мы лишили крепостного права украинцев, которые не владели и не распоряжались своей землей. Мы урегулировали вопрос о «евробляхах». То же касается и игорного бизнеса. Еще недавно почти всюду были залы с игровыми автоматами, которые работали коррупционно и «кормили» силовиков. Благодаря урегулированию этой сферы, теперь в бюджет поступает более 15 млрд грн в год. Сейчас работаем над урегулированием вопроса о нелегальных производствах, например, лекарственных средств, горючего, табачных изделий. Государство наводит порядок, хотя пока некоторые негативные явления еще остаются», - отметил политик.

По его мнению, народным депутатам придется еще много лет работать и задавать правильный тон, чтобы украинцы стали лучше относиться к Верховной Раде, обращали внимание не на скандалы, а на реальную работу, которая меняет жизнь общества.

За четыре года работы нынешний созыв Верховной Рады Украины провел около 15 тысяч голосований.

Автор: Наталья Мамченко

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.