Хакеры из рф пытались похитить данные с поля боя с помощью планшетов Android украинских военных

Хакеры из рф через спутниковую систему Starlink пытались проникнуть к планшетам украинских военных.

Источник фото: iLounge

Военные хакеры с россии нацелились на мобильные устройства украинских солдат, чтобы похитить информацию с поля боя, которая может помочь кремлю в войне против Украины, – сообщает CNN со ссылкой на предупреждение от США и других западных союзников Киева.

Новая рекомендация США и их союзников по «пяти глазам» – Австралии, Канады, Новой Зеландии и Великобритании – подтверждает отчет Службы безопасности Украины, которая установила, что российские хакеры пытались проникнуть в планшеты Android, которые украинские военные используют для «планирования и выполнения боевых задач».

По данным СБУ, вредоносный код российских хакеров был разработан для похищения данных, отправляемых с мобильных устройств солдат в спутниковую систему Starlink.

США и союзники считают, что за кибератаками стоит хакерское подразделение российской военной разведки, известное как Sandworm. Их также подозревают в атаках, которые в 2015 и 2016 годах приводили к отключению электроэнергии на украинской территории.

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