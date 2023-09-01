Покупатель имеет право оплатить именно ту цену, которая есть на ценнике – Госпродпотребслужба

Покупатель имеет право оплатить именно цену, которая есть на ценнике, ведь именно на основе такой информации было принято решение о покупке.

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Покупатель имеет право оплатить именно цену, которая есть на ценнике, ведь именно на основе такой информации было принято решение о покупке. Об этом сообщили в Госпродпотребслужбе.

Там назначили, что в соответствии с нормами Закона Украины «О рекламе», реклама о снижении цен и о распродаже обязательно должна содержать следующие сведения:

место проведения распродажи;

дата начала;

дата окончания;

соотношение размера скидки к предварительной цене реализации товара.

Также информация о ценах на товары, тарифы на услуги, приведенные в рекламе, размещаемой или распространяемой на территории Украины, указывается исключительно в гривне.

Рекламодатели, производители рекламы или распространители рекламы виновные в нарушении законодательства о рекламе, несут ответственность согласно ст. 27 Закона Украины «О рекламе».

«Также часто возникает ситуация, когда ценники на товар на полках магазина «акционные», со скидкой, а уже на кассе покупатель слышит совсем другую цифру. Поэтому напоминаем еще раз – покупатель имеет право оплатить именно цену, которая есть на ценнике, ведь именно на основе такой информации было принято решение о покупке», - подчеркнули специалисты.

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