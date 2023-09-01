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ВП ВС: Вжиті суддею заходи забезпечення позову не повинні перешкоджати господарській діяльності підприємства

Велика Палата визнала, що до судді, яка не здійснила належної перевірки заяви про забезпечення позову, було правомірно застосоване дисциплінарне стягнення.

Велика Палата Верховного Суду: Ризик будь-якої помилки державного органу повинен покладатися на саму державу, а помилки не можуть виправлятися за рахунок осіб, яких вони стосуються

Принцип «належного урядування», як правило, не повинен перешкоджати державним органам виправляти випадкові помилки, навіть ті, причиною яких є їхня власна недбалість, але потреба виправити минулу «помилку» не повинна непропорційним чином втручатися в нове право, - позиція Великої Палати Верховного Суду.

Водій купив судове рішення на свою користь, але потім втратив і гроші, і посвідчення водія

Столичні шахраї продовжують підробляти судові рішення щодо ст. 130.

Верховний Суд виснував, коли непризначення обвинуваченій захисника не є порушенням права на захист

Адвокат обвинуваченої стверджував, що під час апеляційного розгляду було порушено право на захист, оскільки суд не вирішив клопотання захисника, у якого було припинено право на заняття адвокатською діяльністю, про продовження здійснення ним захисту або призначення обвинуваченій безоплатного захисника за кошти держави.

Верховний Суд розглянув справу щодо права студента на перетин кордону, який посилався на постанову Кабміну, що дозволяла такий перетин

Верховний Суд підкреслив, що хоча й немає такого закону, який би встановлював обмеження прав студентів українських вузів вільно залишати територію України, однак спосіб реалізації державою прав, свобод та інтересів її громадян визначається потребою мобілізації оборонних людських ресурсів, а тому є співмірним із застосованими обмеженнями прав та не є свавільним.

  1. В Україні

Покупець має право оплатити саме ту ціну, яка є на ціннику – Держпродспоживслужба

20:34, 1 вересня 2023
Покупець має право оплатити саме ту ціну, яка є на ціннику, адже саме на основі такої інформації було прийняте рішення про покупку.
Покупець має право оплатити саме ту ціну, яка є на ціннику – Держпродспоживслужба
Зображення: freepik.com
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Покупець має право оплатити саме ту ціну, яка є на ціннику, адже саме на основі такої інформації було прийняте рішення про покупку. Про це повідомили у Держпродспоживслужбі.

Там назначили, що відповідно до норм Закону України «Про рекламу», реклама про зниження цін та про розпродаж обов’язково повинна містити наступні відомості:

  • місце проведення розпродажу;
  • дата початку;
  • дата закінчення;
  • співвідношення розміру знижки до попередньої ціни реалізації товару.

Також інформація про ціни на товари, тарифи на послуги, наведені у рекламі, яка розміщується чи розповсюджується на території України, зазначається виключно у гривні.

Рекламодавці, виробники реклами або розповсюджувачі реклами винні у порушенні законодавства про рекламу несуть відповідальність згідно зі ст. 27 Закону України «Про рекламу».

«Також часто виникає ситуація, коли цінники на товар на полицях магазину «акційні», зі знижкою, а вже на касі покупець чує зовсім іншу цифру. Тому нагадуємо ще раз – покупець має право оплатити саме ту ціну, яка є на ціннику, адже саме на основі такої інформації було прийняте рішення про покупку», - наголосили фахівці.

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