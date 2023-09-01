Покупець має право оплатити саме ту ціну, яка є на ціннику – Держпродспоживслужба

Покупець має право оплатити саме ту ціну, яка є на ціннику, адже саме на основі такої інформації було прийняте рішення про покупку.

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Покупець має право оплатити саме ту ціну, яка є на ціннику, адже саме на основі такої інформації було прийняте рішення про покупку. Про це повідомили у Держпродспоживслужбі.

Там назначили, що відповідно до норм Закону України «Про рекламу», реклама про зниження цін та про розпродаж обов’язково повинна містити наступні відомості:

місце проведення розпродажу;

дата початку;

дата закінчення;

співвідношення розміру знижки до попередньої ціни реалізації товару.

Також інформація про ціни на товари, тарифи на послуги, наведені у рекламі, яка розміщується чи розповсюджується на території України, зазначається виключно у гривні.

Рекламодавці, виробники реклами або розповсюджувачі реклами винні у порушенні законодавства про рекламу несуть відповідальність згідно зі ст. 27 Закону України «Про рекламу».

«Також часто виникає ситуація, коли цінники на товар на полицях магазину «акційні», зі знижкою, а вже на касі покупець чує зовсім іншу цифру. Тому нагадуємо ще раз – покупець має право оплатити саме ту ціну, яка є на ціннику, адже саме на основі такої інформації було прийняте рішення про покупку», - наголосили фахівці.

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