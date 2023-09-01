Хакери з рф намагалися викрасти дані з поля бою за допомогою планшетів Android українських військових

Хакери з рф через супутникову систему Starlink намагалися проникнути до планшетів українських військових.

Джерело фото: iLounge

Військові хакери росії націлилися на мобільні пристрої українських солдатів, щоб викрасти інформацію з поля бою, яка може допомогти кремлю у війні проти України, – повідомляє CNN з посиланням на попередження від США та інших західних союзників Києва.

Нова рекомендація США та їхніх союзників по «п'яти очах» – Австралії, Канади, Нової Зеландії та Великої Британії – підтверджує звіт Служби безпеки України, яка встановила, що російські хакери намагалися проникнути в планшети Android, які українські військові використовують для «планування і виконання бойових завдань».

За даними СБУ, шкідливий код російських хакерів був розроблений для викрадення даних, що надсилаються з мобільних пристроїв солдатів до супутникової системи Starlink.

США та союзники вважають, що за кібератаками стоїть хакерський підрозділ російської військової розвідки, відомий як Sandworm. Їх також підозрюють у атаках, які у 2015 та 2016 роках призводили до відключення електроенергії на українській території.

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