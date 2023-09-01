Хакери з рф намагалися викрасти дані з поля бою за допомогою планшетів Android українських військових

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ВП ВС: Вжиті суддею заходи забезпечення позову не повинні перешкоджати господарській діяльності підприємства

Велика Палата визнала, що до судді, яка не здійснила належної перевірки заяви про забезпечення позову, було правомірно застосоване дисциплінарне стягнення.

Велика Палата Верховного Суду: Ризик будь-якої помилки державного органу повинен покладатися на саму державу, а помилки не можуть виправлятися за рахунок осіб, яких вони стосуються

Принцип «належного урядування», як правило, не повинен перешкоджати державним органам виправляти випадкові помилки, навіть ті, причиною яких є їхня власна недбалість, але потреба виправити минулу «помилку» не повинна непропорційним чином втручатися в нове право, - позиція Великої Палати Верховного Суду.

Водій купив судове рішення на свою користь, але потім втратив і гроші, і посвідчення водія

Столичні шахраї продовжують підробляти судові рішення щодо ст. 130.

Верховний Суд виснував, коли непризначення обвинуваченій захисника не є порушенням права на захист

Адвокат обвинуваченої стверджував, що під час апеляційного розгляду було порушено право на захист, оскільки суд не вирішив клопотання захисника, у якого було припинено право на заняття адвокатською діяльністю, про продовження здійснення ним захисту або призначення обвинуваченій безоплатного захисника за кошти держави.

Верховний Суд розглянув справу щодо права студента на перетин кордону, який посилався на постанову Кабміну, що дозволяла такий перетин

Верховний Суд підкреслив, що хоча й немає такого закону, який би встановлював обмеження прав студентів українських вузів вільно залишати територію України, однак спосіб реалізації державою прав, свобод та інтересів її громадян визначається потребою мобілізації оборонних людських ресурсів, а тому є співмірним із застосованими обмеженнями прав та не є свавільним.

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Хакери з рф намагалися викрасти дані з поля бою за допомогою планшетів Android українських військових

20:53, 1 вересня 2023
Хакери з рф через супутникову систему Starlink намагалися проникнути до планшетів українських військових.
Хакери з рф намагалися викрасти дані з поля бою за допомогою планшетів Android українських військових
Джерело фото: iLounge
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Військові хакери росії націлилися на мобільні пристрої українських солдатів, щоб викрасти інформацію з поля бою, яка може допомогти кремлю у війні проти України, – повідомляє CNN з посиланням на попередження від США та інших західних союзників Києва.

Нова рекомендація США та їхніх союзників по «п'яти очах» – Австралії, Канади, Нової Зеландії та Великої Британії – підтверджує звіт Служби безпеки України, яка встановила, що російські хакери намагалися проникнути в планшети Android, які українські військові використовують для «планування і виконання бойових завдань».

За даними СБУ, шкідливий код російських хакерів був розроблений для викрадення даних, що надсилаються з мобільних пристроїв солдатів до супутникової системи Starlink.

США та союзники вважають, що за кібератаками стоїть хакерський підрозділ російської військової розвідки, відомий як Sandworm. Їх також підозрюють у атаках, які у 2015 та 2016 роках призводили до відключення електроенергії на українській території.

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