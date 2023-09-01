Давид Арахамія: Верховна Рада демонструє вражаючу ефективність, хоча на її долю випало багато складних випробувань

За словами Давида Арахамії, нинішня Верховна Рада ефективніша за попередню з точки зору якості, хоча спочатку депутати фактично розбиралися, як і що працює, та активно залучає до роботи над законопроектами некомерційні громадські організації і журналістів.

Фото: Слуга народу

Глава фракції «Слуга народу» Давид Арахамія заявив, що «на долю нинішньої Верховної Ради випало багато складних випробувань, але вона демонструє вражаючу ефективність».

«З одного боку, це скликання парламенту наймолодше, а з іншого – саме на його долю випало багато складних випробувань. Перші пів року депутати фактично розбиралися, як і що працює, бо майже ніхто не мав попереднього політичного досвіду. Потім у нас почався COVID-19. Ми майже в аварійному режимі працювали рік, щоби внести всі необхідні зміни до законів. Лише пандемія коронавірусу почала вщухати, як почалася повномасштабна війна», — цитує Давида Арахамію сайт парламенту.

Він звернув увагу на те, що, за дослідженнями Комітету виборців України, цей парламент ефективніший за попередній з точки зору якості.

«Думаю, наступний парламент буде ще більш ефективним. Це певна демократична еволюція. Сподіватимемося, що народ України зробить правильний вибір, і ті люди, які прийдуть у наступному парламенті, продемонструють ще кращі результати», — сказав народний депутат.

За його словами нинішня Верховна Рада активно залучає до роботи над законопроєктами некомерційні громадські організації, журналістів тощо.

Таким чином демократичне суспільство після Майдану відіграє все більш важливу роль у політичному процесі.

«Думаю, що в грудні нам відкриють доступ до перемовин про вступ до ЄС, адже ми в парламенті закриваємо останні борги щодо рекомендацій. І в цьому парламенті в нас буде найбільша кількість євроінтеграційних законів», - наголосив Давид Арахамія.

Він також звернув увагу на найголовніші документи, які ухвалив нинішній склад парламенту.

«Передовсім це закон про землю: тепер фермери можуть володіти нею, розвиватися. Фактично ми позбавили кріпацтва українців, які не володіли й не розпоряджалися своєю землею. Ми врегулювали питання «євроблях». Те ж стосується і грального бізнесу. Ще не так давно майже всюди були зали з гральними автоматами, які працювали корупційно й «годували» силовиків. Завдяки врегулюванню цієї сфери тепер до бюджету надходить понад 15 млрд грн на рік. Зараз працюємо над врегулюванням питання про нелегальні виробництва, наприклад, лікарських засобів, пального, тютюнових виробів. Держава наводить лад, хоча поки певні негативні явища ще залишаються», - зауважив політик.

На його думку, народним депутатам доведеться ще багато років працювати й задавати правильний тон, щоб українці почали краще ставитися до Верховної Ради, звертали увагу не на скандали, а на реальну роботу, яка змінює життя суспільства.

За чотири роки роботи нинішнє скликання Верховної Ради України провело близько 15 тисяч голосувань.

Автор: Наталя Мамченко

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