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Наличие на иждивении военнослужащего трех несовершеннолетних детей не является основанием для отмены приказа о перемещении, – позиция суда

Истец просил разрешить ему прохождение военной службы по месту жительства в Киеве, ссылаясь на наличие у него троих несовершеннолетних детей.

Проведение судебного заседания с помощью телефонного звонка не предусмотрено УПК, – Верховный Суд

В апелляционном суде решили, что адвокату достаточно поучаствовать в заседании по телефону.

Является ли отсутствие в протоколе задержания адвоката сведений об извещении совета адвокатов основанием для признания протокола недопустимым доказательством - позиция Верховного Суда

Также Верховный Суд отметил, что хотя по общему правилу процессуальные решения, которые стали основанием для проведения НСРД, должны быть открыты стороне защиты после завершения досудебного расследования, однако это не исключает возможность их предоставления при рассмотрении дела в суде.

Предложение следователя более подробно рассказать об обстоятельствах совершения преступления не свидетельствует о том, что происходил допрос подозреваемого, а не следственный эксперимент, - КУС ВС

Рассмотрение следственным судьей ходатайства об аресте временно изъятого имущества с нарушением сроков, предусмотренных ст. 171 УПК, не является основанием для признания арестованных вещественных доказательств недопустимыми, - КУС ВС.

До конца года в судах необходимо уволить 620 заместителей руководителей аппаратов судов

Но в судах надеются, что решение ВСП и ГСА еще будет пересмотрено.

  1. В Украине

Кабмин установил требования к обустройству мест временного проживания ВПЛ

15:26, 1 сентября 2023
Впервые определен механизм создания и учета временного проживания ВПЛ, а также определены минимальные требования для жизнеобеспечения переселенцев.
Кабмин установил требования к обустройству мест временного проживания ВПЛ
Фото: ukrinform.com
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В пятницу, 1 августа, Правительство приняло постановление, утверждающее Порядок функционирования мест временного проживания внутри перемещенных лиц. Об этом сообщила пресс-служба Минреинтеграции.

Впервые определен механизм образования и учета таких мест, а также определены минимальные требования для жизнеобеспечения ВПЛ.

Также предполагается разделение помещений на места общего пользования и с оборудованными койко-местами. Устанавливаются требования к температурному режиму, минимальной площади для одного койко-места, оборудования кухнями, душевыми/туалетными комнатами, стиральными машинами и другим.

«Областные, Киевская городская военная администрация обязана в шестимесячный срок привести условия мест временного проживания в соответствие с утвержденными стандартами», - сказано в сообщении.

Вместе с тем решением Кабмина поручено этим военным администрациям провести мониторинг состояния и обустройства мест временного проживания. А также – утвердить список таких мест на территории соответствующей области. В дальнейшем такой мониторинг будет производиться один раз в 6 месяцев.

Ранее сообщалось, что Кабмин провел заседание: какие решения приняли 1 сентября.

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