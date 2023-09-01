Кабмин установил требования к обустройству мест временного проживания ВПЛ

Впервые определен механизм создания и учета временного проживания ВПЛ, а также определены минимальные требования для жизнеобеспечения переселенцев.

Фото: ukrinform.com

В пятницу, 1 августа, Правительство приняло постановление, утверждающее Порядок функционирования мест временного проживания внутри перемещенных лиц. Об этом сообщила пресс-служба Минреинтеграции.

Впервые определен механизм образования и учета таких мест, а также определены минимальные требования для жизнеобеспечения ВПЛ.

Также предполагается разделение помещений на места общего пользования и с оборудованными койко-местами. Устанавливаются требования к температурному режиму, минимальной площади для одного койко-места, оборудования кухнями, душевыми/туалетными комнатами, стиральными машинами и другим.

«Областные, Киевская городская военная администрация обязана в шестимесячный срок привести условия мест временного проживания в соответствие с утвержденными стандартами», - сказано в сообщении.

Вместе с тем решением Кабмина поручено этим военным администрациям провести мониторинг состояния и обустройства мест временного проживания. А также – утвердить список таких мест на территории соответствующей области. В дальнейшем такой мониторинг будет производиться один раз в 6 месяцев.

Ранее сообщалось, что Кабмин провел заседание: какие решения приняли 1 сентября.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.