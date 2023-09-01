Кабмин внес изменения в Правила пересечения госграницы – кто еще получил право выезжать во время военного положения

Студенты и курсанты по авиационным специальностям получили право выезжать.

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Теперь из Украины смогут выезжать студенты или курсанты, которые получают образование по авиационным специальностям.

Об этом сообщил представитель КМУ в Верховной Раде Тарас Мельничук.

Так, Правительство предоставило право пересекать госграницу во время правового режима военного положения студентам или курсантам, которые получают образование по авиационным специальностям и не подлежат призыву на военную службу во время мобилизации.

Таким лицам можно выезжать за пределы Украины, если они нуждаются в практической летной подготовке в иностранных учебных заведениях или в авиационных школах в связи с закрытием воздушного пространства Украины.

Напомним, в пятницу, 1 сентября, Кабинет Министров провел заседание.

Ранее мы сообщали, что Верховный Суд рассмотрел дело о праве студента на пересечение границы, ссылавшегося на постановление Кабмина, разрешавшее такое пересечение.

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