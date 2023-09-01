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Истец просил разрешить ему прохождение военной службы по месту жительства в Киеве, ссылаясь на наличие у него троих несовершеннолетних детей.

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Является ли отсутствие в протоколе задержания адвоката сведений об извещении совета адвокатов основанием для признания протокола недопустимым доказательством - позиция Верховного Суда

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  1. В Украине

Правительство изменило порядок компенсаций за временное размещение ВПЛ

14:57, 1 сентября 2023
Во время заседания Кабмина был установлен новый порядок компенсации расходов за размещение ВПЛ.
Правительство изменило порядок компенсаций за временное размещение ВПЛ
Источник фото: acmc.ua
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Во время заседания Кабинета Министров Украины в пятницу, 1 сентября, были внесены изменения в Порядок компенсации расходов за временное размещение (пребывание) внутренне перемещенных лиц. Об этом сообщил представитель Правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.

Так, установлен следующий порядок компенсации расходов за размещение ВПЛ:

  • проверка достоверности приведенных в заявлении сведений проводится по решению исполнительных органов сельского, поселкового, городского совета, районных в Киеве госадминистраций, соответствующих военных администраций выборочно с целью установления фактов соответствия данных.
  • информация о результатах проверок ежемесячно направляется в Минреинтеграции и Общества Красного Креста Украины.

Кроме того, урегулированы особенности обработки информации, в случае выявления ошибок в данных, которые делают невозможным обеспечение предоставления компенсации лицам, которые разместили ВПЛ, и определен механизм их повторной обработки.

Напомним, что владельцам жилья, которые бесплатно приютили внутренне перемещенных лиц введена гарантированная государственная поддержка в размере 14,77 гривен за одного человека – день размещения (около 450 гривен в месяц) для компенсации понесенных расходов за каждого размещенного человека. С целью поддержки граждан, приютивших внутренне перемещенных лиц в период отопительного сезона (с 1 октября 2022 года по 31 марта 2022 года), установлена сумма компенсации на уровне 30 гривен за одного человека - день размещения (около 900 гривен в месяц).

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