Правительство изменило порядок компенсаций за временное размещение ВПЛ

Во время заседания Кабмина был установлен новый порядок компенсации расходов за размещение ВПЛ.

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Во время заседания Кабинета Министров Украины в пятницу, 1 сентября, были внесены изменения в Порядок компенсации расходов за временное размещение (пребывание) внутренне перемещенных лиц. Об этом сообщил представитель Правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.

Так, установлен следующий порядок компенсации расходов за размещение ВПЛ:

проверка достоверности приведенных в заявлении сведений проводится по решению исполнительных органов сельского, поселкового, городского совета, районных в Киеве госадминистраций, соответствующих военных администраций выборочно с целью установления фактов соответствия данных.

информация о результатах проверок ежемесячно направляется в Минреинтеграции и Общества Красного Креста Украины.

Кроме того, урегулированы особенности обработки информации, в случае выявления ошибок в данных, которые делают невозможным обеспечение предоставления компенсации лицам, которые разместили ВПЛ, и определен механизм их повторной обработки.

Напомним, что владельцам жилья, которые бесплатно приютили внутренне перемещенных лиц введена гарантированная государственная поддержка в размере 14,77 гривен за одного человека – день размещения (около 450 гривен в месяц) для компенсации понесенных расходов за каждого размещенного человека. С целью поддержки граждан, приютивших внутренне перемещенных лиц в период отопительного сезона (с 1 октября 2022 года по 31 марта 2022 года), установлена сумма компенсации на уровне 30 гривен за одного человека - день размещения (около 900 гривен в месяц).

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