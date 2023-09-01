В Харьковской области руководитель благотворительного фонда организовал «схемы» бегства призывников за границу: ему сообщили о подозрении

Руководитель одного из местных благотворительных фондов разработал две схемы выезда мужчин призывного возраста за границу.

Правоохранители разоблачили руководителя благотворительного фонда, организовавшего «схемы» бегства призывников за границу. Об этом сообщает Офис Генпрокурора.

«При процессуальном руководстве Харьковской окружной прокуратуры Харьковской области гражданину сообщили о подозрении в содействии незаконной переправке лиц через государственную границу Украины и в злоупотреблении влиянием (ч. 3 ст. 332, ч. 3 ст. 369-2 УК Украины)», — говорится в сообщении.

По данным следствия, руководитель одного из местных благотворительных фондов разработал две схемы выезда мужчин призывного возраста за границу.

«Первый механизм заключался в том, что харьковчанин организовал безосновательное внесение мужчин в информационную систему «Путь» в качестве волонтеров местного благотворительного фонда. Такая услуга стоила беглецам 1,5 тыс. долларов.

По другой схеме делец предоставлял мужчинам фиктивные документы из местных ТЦК и СП, а именно справки военно-врачебной комиссии и об отсрочке от призыва на военную службу. Это уже стоило уклонистам почти 4,5 тыс. долларов.

Подозреваемый лично проводил инструктажи с клиентами по «обстоятельствам» прохождения им военно-врачебной комиссии, а также давал советы и указания по дальнейшему пересечению государственной границы Украины», — отметили в ОГП.

Правоохранители задержали мужчину в порядке ст. 208 УПК Украины. В настоящее время подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Продолжаются следственно-оперативные действия по установлению других лиц, причастных к функционированию незаконной схемы выезда военнообязанных за границу.

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