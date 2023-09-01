В Харьковской области руководитель благотворительного фонда организовал «схемы» бегства призывников за границу: ему сообщили о подозрении

Правоохранители разоблачили руководителя благотворительного фонда, организовавшего «схемы» бегства призывников за границу. Об этом сообщает Офис Генпрокурора.
«При процессуальном руководстве Харьковской окружной прокуратуры Харьковской области гражданину сообщили о подозрении в содействии незаконной переправке лиц через государственную границу Украины и в злоупотреблении влиянием (ч. 3 ст. 332, ч. 3 ст. 369-2 УК Украины)», — говорится в сообщении.
По данным следствия, руководитель одного из местных благотворительных фондов разработал две схемы выезда мужчин призывного возраста за границу.
«Первый механизм заключался в том, что харьковчанин организовал безосновательное внесение мужчин в информационную систему «Путь» в качестве волонтеров местного благотворительного фонда. Такая услуга стоила беглецам 1,5 тыс. долларов.
По другой схеме делец предоставлял мужчинам фиктивные документы из местных ТЦК и СП, а именно справки военно-врачебной комиссии и об отсрочке от призыва на военную службу. Это уже стоило уклонистам почти 4,5 тыс. долларов.
Подозреваемый лично проводил инструктажи с клиентами по «обстоятельствам» прохождения им военно-врачебной комиссии, а также давал советы и указания по дальнейшему пересечению государственной границы Украины», — отметили в ОГП.
Правоохранители задержали мужчину в порядке ст. 208 УПК Украины. В настоящее время подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.
Продолжаются следственно-оперативные действия по установлению других лиц, причастных к функционированию незаконной схемы выезда военнообязанных за границу.
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