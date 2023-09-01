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Наличие на иждивении военнослужащего трех несовершеннолетних детей не является основанием для отмены приказа о перемещении, – позиция суда

Истец просил разрешить ему прохождение военной службы по месту жительства в Киеве, ссылаясь на наличие у него троих несовершеннолетних детей.

Проведение судебного заседания с помощью телефонного звонка не предусмотрено УПК, – Верховный Суд

В апелляционном суде решили, что адвокату достаточно поучаствовать в заседании по телефону.

Является ли отсутствие в протоколе задержания адвоката сведений об извещении совета адвокатов основанием для признания протокола недопустимым доказательством - позиция Верховного Суда

Также Верховный Суд отметил, что хотя по общему правилу процессуальные решения, которые стали основанием для проведения НСРД, должны быть открыты стороне защиты после завершения досудебного расследования, однако это не исключает возможность их предоставления при рассмотрении дела в суде.

Предложение следователя более подробно рассказать об обстоятельствах совершения преступления не свидетельствует о том, что происходил допрос подозреваемого, а не следственный эксперимент, - КУС ВС

Рассмотрение следственным судьей ходатайства об аресте временно изъятого имущества с нарушением сроков, предусмотренных ст. 171 УПК, не является основанием для признания арестованных вещественных доказательств недопустимыми, - КУС ВС.

До конца года в судах необходимо уволить 620 заместителей руководителей аппаратов судов

Но в судах надеются, что решение ВСП и ГСА еще будет пересмотрено.

  1. В Украине

В какой срок работник после загранкомандировки должен вернуть неиспользованный остаток наличной инвалюты

21:11, 1 сентября 2023
Неиспользованный остаток ввозимой в Украину наличной инвалюты подлежит оприходованию в кассу работодателя в течение 3 дней и зачислению на текущий счет в иностранной валюте в течение 5 банковских дней.
В какой срок работник после загранкомандировки должен вернуть неиспользованный остаток наличной инвалюты
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Налоговая служба в Одесской области сообщает, в какой срок работник после загранкомандировки должен вернуть неиспользованный остаток наличной инвалюты.

Отмечается, что согласно п. 16 разд.  І Положение о мерах защиты и определения порядка осуществления отдельных операций в иностранной валюте, утвержденного постановлением Правления Национального банка, расчеты по внешнеэкономическим операциям производятся исключительно через счета в банках.

Расчеты по внешнеэкономическим договорам (контрактам) в наличной форме запрещены, кроме случая, когда нерезидент – субъект хозяйственной деятельности согласно условиям экспортного договора резидента – субъекта хозяйственной деятельности производит оплату физическому лицу – резиденту, находящемуся в командировке за границей с целью выполнения обязательств по экспортному договору резидента – субъекта хозяйственной деятельности, денежными средствами в наличной иностранной валюте эксплуатационных расходов, связанных с обслуживанием транспортного средства, принадлежащего резиденту – стороне договора (арендуется, фрахтируется им) и используется за рубежом с целью выполнения обязательств последнего по этому договору, при условии оприходования неиспользованного остатка ввезенной в Украину наличной иностранной валюты в кассу резидента – субъекта хозяйственной деятельности согласно абзацу третьему п. 16 разд. I Положение № 5.

Неиспользованный остаток ввезенной в Украину наличной иностранной валюты подлежит оприходованию в кассу резидента – субъекта хозяйственной деятельности в течение трех дней и зачислению на текущий счет в иностранной валюте резидента – субъекта хозяйственной деятельности в течение пяти банковских дней (с момента его оприходования в кассу).

Получение от нерезидента наличной иностранной валюты на эксплуатационные расходы, связанные с обслуживанием транспортного средства резидента за рубежом, и использование этих средств на эти цели и их ввоз в Украину должно быть подтверждено соответствующими документами.

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