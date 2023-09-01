Неиспользованный остаток ввозимой в Украину наличной инвалюты подлежит оприходованию в кассу работодателя в течение 3 дней и зачислению на текущий счет в иностранной валюте в течение 5 банковских дней.

Налоговая служба в Одесской области сообщает, в какой срок работник после загранкомандировки должен вернуть неиспользованный остаток наличной инвалюты.

Отмечается, что согласно п. 16 разд. І Положение о мерах защиты и определения порядка осуществления отдельных операций в иностранной валюте, утвержденного постановлением Правления Национального банка, расчеты по внешнеэкономическим операциям производятся исключительно через счета в банках.

Расчеты по внешнеэкономическим договорам (контрактам) в наличной форме запрещены, кроме случая, когда нерезидент – субъект хозяйственной деятельности согласно условиям экспортного договора резидента – субъекта хозяйственной деятельности производит оплату физическому лицу – резиденту, находящемуся в командировке за границей с целью выполнения обязательств по экспортному договору резидента – субъекта хозяйственной деятельности, денежными средствами в наличной иностранной валюте эксплуатационных расходов, связанных с обслуживанием транспортного средства, принадлежащего резиденту – стороне договора (арендуется, фрахтируется им) и используется за рубежом с целью выполнения обязательств последнего по этому договору, при условии оприходования неиспользованного остатка ввезенной в Украину наличной иностранной валюты в кассу резидента – субъекта хозяйственной деятельности согласно абзацу третьему п. 16 разд. I Положение № 5.

Неиспользованный остаток ввезенной в Украину наличной иностранной валюты подлежит оприходованию в кассу резидента – субъекта хозяйственной деятельности в течение трех дней и зачислению на текущий счет в иностранной валюте резидента – субъекта хозяйственной деятельности в течение пяти банковских дней (с момента его оприходования в кассу).

Получение от нерезидента наличной иностранной валюты на эксплуатационные расходы, связанные с обслуживанием транспортного средства резидента за рубежом, и использование этих средств на эти цели и их ввоз в Украину должно быть подтверждено соответствующими документами.

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