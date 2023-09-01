Кабмин назначил Светлану Гринчук и Александра Хейла заместителями Министра энергетики Германа Галущенко

Также Правительство согласовало назначение ряда глав государственных администраций.

Источник фото: kmu.gov.ua

Кабинет Министров провел 1 сентября заседание, на котором принял ряд кадровых решений. Об этом сообщил представитель КМУ в Верховной Раде Тарас Мельничук.

Да, Правительством назначено:

- Гринчук Светлану Васильевну заместителем Министра энергетики Украины;

- Хейла Александра Валерьевича заместителем Министра энергетики Украины;

– Короткова Владимира Николаевича заместителем Главы Государственного агентства по энергоэффективности и энергосбережению Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации.

Согласовано назначение:

- Хмелевского Петра Михайловича главой Надвирнянской районной государственной администрации Ивано-Франковской области;

- Степанченко Игоря Олеговича главой Конотопской районной государственной администрации Сумской области;

- Канашевича Андрея Викторовича главой Купянской районной государственной администрации Харьковской области;

- Усова Владимира Викторовича главой Харьковской районной государственной администрации Харьковской области;

– Логвиновой Елены Валентиновны заместителем главы Харьковской областной государственной администрации.

Также уволено Бойко Татьяну Александровну с должности заместителя Главы Национальной службы здоровья Украины.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.