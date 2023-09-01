Кабмин назначил Светлану Гринчук и Александра Хейла заместителями Министра энергетики Германа Галущенко

Кабинет Министров провел 1 сентября заседание, на котором принял ряд кадровых решений. Об этом сообщил представитель КМУ в Верховной Раде Тарас Мельничук.
Да, Правительством назначено:
- Гринчук Светлану Васильевну заместителем Министра энергетики Украины;
- Хейла Александра Валерьевича заместителем Министра энергетики Украины;
– Короткова Владимира Николаевича заместителем Главы Государственного агентства по энергоэффективности и энергосбережению Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации.
Согласовано назначение:
- Хмелевского Петра Михайловича главой Надвирнянской районной государственной администрации Ивано-Франковской области;
- Степанченко Игоря Олеговича главой Конотопской районной государственной администрации Сумской области;
- Канашевича Андрея Викторовича главой Купянской районной государственной администрации Харьковской области;
- Усова Владимира Викторовича главой Харьковской районной государственной администрации Харьковской области;
– Логвиновой Елены Валентиновны заместителем главы Харьковской областной государственной администрации.
Также уволено Бойко Татьяну Александровну с должности заместителя Главы Национальной службы здоровья Украины.
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