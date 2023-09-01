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  1. В Україні

Кабмін призначив Світлану Гринчук та Олександра Хейла заступниками Міністра енергетики Германа Галущенко

14:47, 1 вересня 2023
Також Уряд погодив призначення низки голів державних адміністрацій.
Кабмін призначив Світлану Гринчук та Олександра Хейла заступниками Міністра енергетики Германа Галущенко
Джерело фото: kmu.gov.ua
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Кабінет Міністрів провів 1 вересня засідання, на якому ухвалив низку кадрових рішень. Про це повідомив представник КМУ у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Так, Урядом призначено:

- Гринчук Світлану Василівну заступником Міністра енергетики України;

- Хейла Олександра Валерійовича заступником Міністра енергетики України;

- Короткова Володимира Миколайовича заступником Голови Державного агентства з енергоефективності та енергозбереження України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації.

Погоджено призначення:

- Хмельовського Петра Михайловича головою Надвірнянської районної державної адміністрації Івано-Франківської області;

- Степанченка Ігоря Олеговича головою Конотопської районної державної адміністрації Сумської області;

- Канашевича Андрія Вікторовича головою Куп’янської районної державної адміністрації Харківської області;

- Усова Володимира Вікторовича головою Харківської районної державної адміністрації Харківської області;

- Логвинової Олени Валентинівни заступником голови Харківської обласної державної адміністрації.

Також звільнено Бойко Тетяну Олександрівну з посади заступника Голови Національної служби здоров’я України.

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