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  1. В Україні

На Харківщині керівник благодійного фонду організував «схеми» втечі призовників за кордон: йому повідомили про підозру

18:18, 1 вересня 2023
Керівник одного з місцевих благодійних фонді розробив дві схеми виїзду чоловіків призовного віку за кордон.
На Харківщині керівник благодійного фонду організував «схеми» втечі призовників за кордон: йому повідомили про підозру
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Правоохоронці викрили керівника благодійного фонду, який організував «схеми» втечі призовників за кордон. Про це повідомляє Офіс Генпрокурора.

«За процесуального керівництва Харківської окружної прокуратури Харківської області громадянину повідомлено про підозру у сприянні незаконному переправленню осіб через державний кордон України та у зловживанні впливом (ч. 3 ст. 332, ч. 3 ст. 369-2 КК України)», — йдеться у повідомленні.

За даними слідства, керівник одного з місцевих благодійних фонді розробив дві схеми виїзду чоловіків призовного віку за кордон.

«Перший механізм полягав у тому, що харків’янин організував безпідставне внесення чоловіків до інформаційної системи «Шлях» в якості волонтерів місцевого благодійного фонду. Така послуга вартувала втікачам 1,5 тис доларів.

За іншою схемою ділок надавав чоловікам фіктивні документи з місцевих ТЦК та СП, а саме довідки військово-лікарської комісії та про відстрочку від призову на військову службу. Це вже коштувало ухилянтам майже 4,5 тис доларів.

Підозрюваний особисто проводив інструктажі з клієнтами щодо «обставин» проходження ним військово-лікарської комісії, а також надавав поради та вказівки щодо подальшого перетину державного кордону України», — зазначили в ОГП.

Правоохоронці затримали чоловіка в порядку ст. 208 КПК України. Наразі підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Тривають слідчо-оперативні дії для встановлення інших осіб, причетних до функціонування незаконної схеми виїзду військовозобов'язаних за кордон.

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