На Харківщині керівник благодійного фонду організував «схеми» втечі призовників за кордон: йому повідомили про підозру

Керівник одного з місцевих благодійних фонді розробив дві схеми виїзду чоловіків призовного віку за кордон.

Правоохоронці викрили керівника благодійного фонду, який організував «схеми» втечі призовників за кордон. Про це повідомляє Офіс Генпрокурора.

«За процесуального керівництва Харківської окружної прокуратури Харківської області громадянину повідомлено про підозру у сприянні незаконному переправленню осіб через державний кордон України та у зловживанні впливом (ч. 3 ст. 332, ч. 3 ст. 369-2 КК України)», — йдеться у повідомленні.

За даними слідства, керівник одного з місцевих благодійних фонді розробив дві схеми виїзду чоловіків призовного віку за кордон.

«Перший механізм полягав у тому, що харків’янин організував безпідставне внесення чоловіків до інформаційної системи «Шлях» в якості волонтерів місцевого благодійного фонду. Така послуга вартувала втікачам 1,5 тис доларів.

За іншою схемою ділок надавав чоловікам фіктивні документи з місцевих ТЦК та СП, а саме довідки військово-лікарської комісії та про відстрочку від призову на військову службу. Це вже коштувало ухилянтам майже 4,5 тис доларів.

Підозрюваний особисто проводив інструктажі з клієнтами щодо «обставин» проходження ним військово-лікарської комісії, а також надавав поради та вказівки щодо подальшого перетину державного кордону України», — зазначили в ОГП.

Правоохоронці затримали чоловіка в порядку ст. 208 КПК України. Наразі підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Тривають слідчо-оперативні дії для встановлення інших осіб, причетних до функціонування незаконної схеми виїзду військовозобов'язаних за кордон.

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