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  1. В Україні

Уряд змінив порядок компенсацій за тимчасове розміщення ВПО

14:57, 1 вересня 2023
Під час засідання Кабміну було встановлено новий порядок компенсації витрат за розміщення ВПО.
Уряд змінив порядок компенсацій за тимчасове розміщення ВПО
Джерело фото: acmc.ua
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Під час засідання Кабінету Міністрів України у п’ятницю, 1 вересня, було внесено зміни до Порядку компенсації витрат за тимчасове розміщення (перебування) внутрішньо переміщених осіб. Про це повідомив представник Уряду в Верховній Раді Тарас Мельничук.

Так, встановлено наступний порядок компенсації витрат за розміщення ВПО:

  • перевірка достовірності наведених у заяві відомостей проводиться за рішенням виконавчих органів сільської, селищної, міської ради, районних у Києві держадміністрацій, відповідних військових адміністрацій вибірково з метою встановлення фактів відповідності даних.
  • інформація про результати перевірок щомісяця надсилається до Мінреінтеграції та Товариства Червоного Хреста України.

Крім того, врегульовано особливості опрацювання інформації, у разі виявлення помилок у даних, які унеможливлюють забезпечення надання компенсації особам, які розмістили ВПО, та визначено механізм їх повторного опрацювання.

Нагадаємо, що власникам житла, які безкоштовно прихистили внутрішньо переміщених осіб запроваджено гарантовану державну підтримку в розмірі 14,77 гривень за один людину – день розміщення (близько 450 гривень на місяць) для компенсації понесених витрат за кожну розміщену особу. З метою підтримки громадян, що прихистили внутрішньо переміщених осіб у період опалювального сезону (з 1 жовтня 2022 року  по 31 березня 2022 року), встановлено суму компенсації на рівні 30 гривень за один людину – день розміщення (близько 900 гривень на місяць).

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