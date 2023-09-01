Кабмін вніс зміни до Правил перетинання держкордону – хто ще отримав право виїжджати під час воєнного стану

Внесено зміни до Правил перетинання державного кордону громадянами України.

Джерело фото: Уніан

Тепер з України зможуть виїжджати студенти або курсанти, які здобувають освіту за авіаційними спеціальностями.

Про це повідомив представник КМУ у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Так, Уряд надав право перетинати держкордон під час правового режиму воєнного стану студентам або курсантам, які здобувають освіту за авіаційними спеціальностями та не підлягають призову на військову службу під час мобілізації.

Таким особам можна виїжджати за межі України, якщо вони потребують практичної льотної підготовки в іноземних закладах освіти або в авіаційних школах у звʼязку із закриттям повітряного простору України.

Нагадаємо, у п'ятницю, 1 вересня, Кабінет Міністрів провів засідання.

Раніше ми повідомляли, що Верховний Суд розглянув справу щодо права студента на перетин кордону, який посилався на постанову Кабміну, що дозволяла такий перетин.

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