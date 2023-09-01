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За словами Давида Арахамії, нинішня Верховна Рада ефективніша за попередню з точки зору якості, хоча спочатку депутати фактично розбиралися, як і що працює, та активно залучає до роботи над законопроектами некомерційні громадські організації і журналістів.

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Верховний Суд розглянув справу щодо права студента на перетин кордону, який посилався на постанову Кабміну, що дозволяла такий перетин

Верховний Суд підкреслив, що хоча й немає такого закону, який би встановлював обмеження прав студентів українських вузів вільно залишати територію України, однак спосіб реалізації державою прав, свобод та інтересів її громадян визначається потребою мобілізації оборонних людських ресурсів, а тому є співмірним із застосованими обмеженнями прав та не є свавільним.

  1. В Україні

Кабмін вніс зміни до Правил перетинання держкордону – хто ще отримав право виїжджати під час воєнного стану

14:56, 1 вересня 2023
Внесено зміни до Правил перетинання державного кордону громадянами України.
Кабмін вніс зміни до Правил перетинання держкордону – хто ще отримав право виїжджати під час воєнного стану
Джерело фото: Уніан
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Тепер з України зможуть виїжджати студенти або курсанти, які здобувають освіту за авіаційними спеціальностями.

Про це повідомив представник КМУ у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Так, Уряд надав право перетинати держкордон під час правового режиму воєнного стану студентам або курсантам, які здобувають освіту за авіаційними спеціальностями та не підлягають призову на військову службу під час мобілізації.  

Таким особам можна виїжджати за межі України, якщо вони потребують практичної льотної підготовки в іноземних закладах освіти або в авіаційних школах у звʼязку із закриттям повітряного простору України.

Нагадаємо, у п'ятницю, 1 вересня, Кабінет Міністрів провів засідання.

Раніше ми повідомляли, що Верховний Суд розглянув справу щодо права студента на перетин кордону, який посилався на постанову Кабміну, що дозволяла такий перетин.

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