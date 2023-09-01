Суддю Верховного суду США «пригощали» розкішними подорожами

Суддя роками приймав розкішні відпустки від мільярдера, а також подарунки від інших багатих бізнесменів

Суддя Верховного суду Кларенс Томас включив кілька поїздок, сплачених магнатом нерухомості Харланом Кроу, до свого звіту про розкриття фінансової інформації за 2022 рік після кількох місяців звинувачень щодо його фінансових зв'язків із мільярдером, передає Independent.

Як пише видання, до розділу «відшкодування» суддя Томас включив чотири статті, три з них були віднесені до Кроу, в яких було оплачено його проїзд, транспорт, харчування та проживання.

Розкриття інформації суддею Томасом відбулося після кількох місяців пильної уваги з боку законодавців та громадськості щодо його нездатності розкрити свої зв'язки з Харланом Кроу - відомим мільярдером та республіканським донором.

Розслідування, яке було вперше опубліковане ProPublica, показало, що суддя Томас роками приймав розкішні відпустки від мільярдера, а також подарунки від інших багатих бізнесменів, не розкриваючи цього.

Це викриття викликало масову негативну реакцію, яка спонукала законодавців розглянути можливість ухвалення нового етичного кодексу суду.

У листі, адресованому Міністерству юстиції, демократи Палати представників закликали департамент провести розслідування стосовно судді Томаса за те, що він не повідомив про «значні подарунки, які він отримував від Харлана Кроу та інших мільярдерів протягом майже двох десятиліть, порушуючи свої обов'язки щодо федерального закону».

Суддя Томас, відповідаючи на критику, заявив, що про подарунки та поїздки не потрібно повідомляти, оскільки це була «особиста гостинність з боку близьких друзів».

Раніше ми писали, що суддя «читав» реп для TikTok прямо в будівлі суду і тепер на нього чекає покарання.

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