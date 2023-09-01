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ВРП не зможе самостійно встановити стандарт доказування при притягненні суддів до відповідальності: Комітет погодив фінальну правку, схвалену міжнародними партнерами

Під час засідання Комітету з питань правової політики було підтримано схвалену міжнародними партнерами правку, за якою стандарт доказування дисциплінарного порушення судді встановлять у законі, а у не у регламенті Вищої ради правосуддя.

У цивільних, які мають не задекларовану зброю, буде 30 днів на її декларування або здачу, – Рада розгляне законопроект

Цивільні особи, які мають у володінні не задекларовану вогнепальну зброю та боєприпаси до неї, повинні будуть впродовж місяця звернутися до органів Національної поліції для її декларування або здачі.

До кінця року в судах необхідно звільнити 620 заступників керівників апаратів судів

Але в судах сподіваються, що рішення ВРП та ДСА ще буде переглянуте.

Давид Арахамія: Верховна Рада демонструє вражаючу ефективність, хоча на її долю випало багато складних випробувань

За словами Давида Арахамії, нинішня Верховна Рада ефективніша за попередню з точки зору якості, хоча спочатку депутати фактично розбиралися, як і що працює, та активно залучає до роботи над законопроектами некомерційні громадські організації і журналістів.

Вища рада правосуддя відновить розгляд скарг на суддів у вересні-жовтні 2023 року

Комітет рекомендував прийняти законопроект, який розблокує запуск розгляду ВРП дисциплінарних скарг на суддів.

  1. У світі

Суддю Верховного суду США «пригощали» розкішними подорожами

21:18, 1 вересня 2023
Суддя роками приймав розкішні відпустки від мільярдера, а також подарунки від інших багатих бізнесменів
Суддю Верховного суду США «пригощали» розкішними подорожами
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Суддя Верховного суду Кларенс Томас включив кілька поїздок, сплачених магнатом нерухомості Харланом Кроу, до свого звіту про розкриття фінансової інформації за 2022 рік після кількох місяців звинувачень щодо його фінансових зв'язків із мільярдером, передає Independent.

Як пише видання, до розділу «відшкодування» суддя Томас включив чотири статті, три з них були віднесені до Кроу, в яких було оплачено його проїзд, транспорт, харчування та проживання.

Розкриття інформації суддею Томасом відбулося після кількох місяців пильної уваги з боку законодавців та громадськості щодо його нездатності розкрити свої зв'язки з Харланом Кроу - відомим мільярдером та республіканським донором.

Розслідування, яке було вперше опубліковане ProPublica, показало, що суддя Томас роками приймав розкішні відпустки від мільярдера, а також подарунки від інших багатих бізнесменів, не розкриваючи цього.

Це викриття викликало масову негативну реакцію, яка спонукала законодавців розглянути можливість ухвалення нового етичного кодексу суду.

У листі, адресованому Міністерству юстиції, демократи Палати представників закликали департамент провести розслідування стосовно судді Томаса за те, що він не повідомив про «значні подарунки, які він отримував від Харлана Кроу та інших мільярдерів протягом майже двох десятиліть, порушуючи свої обов'язки щодо федерального закону».

Суддя Томас, відповідаючи на критику, заявив, що про подарунки та поїздки не потрібно повідомляти, оскільки це була «особиста гостинність з боку близьких друзів».

Раніше ми писали, що суддя «читав» реп для TikTok прямо в будівлі суду і тепер на нього чекає покарання.

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