Білорусь звинуватила польський вертоліт у порушенні кордону та показала відео

У Білорусі заявили, що вертоліт Мі-24 на гранично малій висоті перетнув державний кордон.

Фото: lb.ua

У п'ятницю, 1 вересня, гелікоптер Мі-24 ВПС Польщі нібито порушив білоруський кордон.

Як повідомили у Державному прикордонному комітеті Республіки Білорусь, «зафіксували порушення повітряного простору Білорусі з боку Польщі у Берестовичському районі Гродненської області».

У відомстві додали, що гелікоптер Мі-24 на гранично малій висоті перетнув державний кордон, залетів на глибину до 1200 метрів на територію Білорусі, а потім повернувся назад.

«Про цей інцидент поінформовано польську сторону», - заявили в Комітеті.

Раніше повідомлялося, що військові гелікоптери Білорусі залітали на територію Польщі.

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