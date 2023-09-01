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ВРП не зможе самостійно встановити стандарт доказування при притягненні суддів до відповідальності: Комітет погодив фінальну правку, схвалену міжнародними партнерами

Під час засідання Комітету з питань правової політики було підтримано схвалену міжнародними партнерами правку, за якою стандарт доказування дисциплінарного порушення судді встановлять у законі, а у не у регламенті Вищої ради правосуддя.

У цивільних, які мають не задекларовану зброю, буде 30 днів на її декларування або здачу, – Рада розгляне законопроект

Цивільні особи, які мають у володінні не задекларовану вогнепальну зброю та боєприпаси до неї, повинні будуть впродовж місяця звернутися до органів Національної поліції для її декларування або здачі.

До кінця року в судах необхідно звільнити 620 заступників керівників апаратів судів

Але в судах сподіваються, що рішення ВРП та ДСА ще буде переглянуте.

Давид Арахамія: Верховна Рада демонструє вражаючу ефективність, хоча на її долю випало багато складних випробувань

За словами Давида Арахамії, нинішня Верховна Рада ефективніша за попередню з точки зору якості, хоча спочатку депутати фактично розбиралися, як і що працює, та активно залучає до роботи над законопроектами некомерційні громадські організації і журналістів.

Вища рада правосуддя відновить розгляд скарг на суддів у вересні-жовтні 2023 року

Комітет рекомендував прийняти законопроект, який розблокує запуск розгляду ВРП дисциплінарних скарг на суддів.

  1. Законодавство

Раді рекомендують прийняти за основу законопроєкт щодо цифровізації виконавчого провадження

21:56, 1 вересня 2023
Законопроєкт передбачає розширення функціоналу автоматизованої системи виконавчого провадження.
Раді рекомендують прийняти за основу законопроєкт щодо цифровізації виконавчого провадження
Фото: minjust.gov.ua
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Комітет з питань правової політики повідомив, що розглянув проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо цифровізації виконавчого провадження (№ 9363). Про це повідомив офіційний сайт парламенту.

Законопроектом передбачено внесення змін до законів України «Про дорожній рух», «Про нотаріат», «Про банки і банківську діяльність», «Про депозитарну систему України», «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», «Про виконавче провадження», «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки», «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування».

Запропонованими змінами передбачається розширення функціоналу автоматизованої системи виконавчого провадження, зокрема, щодо взаємодії виконавців із державними органами, банками, іншими фінансовими установами, небанківськими надавачами платіжних послуг тощо; запровадження взаємодії між Єдиним реєстром боржників та іншими реєстрами; можливість формування довідки про наявність/відсутність відомостей про особу в Єдиному реєстрі боржників, у тому числі з накладеним кваліфікованим електронним підписом адміністратора автоматизованої системи виконавчого провадження; здійснення автоматизованого арешту коштів, запровадження автоматизованої взаємодії автоматизованої системи виконавчого провадження з системою депозитарного обліку цінних паперів тощо.

За результатами розгляду Комітет вирішив рекомендувати Парламенту включити цей законопроект до порядку денного десятої сесії Верховної Ради України дев’ятого скликання та за результатами розгляду в першому читанні прийняти за основу із застосуванням частини першої статті 116 Регламенту Верховної Ради України.

Раніше ми писали, що Раді пропонують заборонити реєстрацію та зняття з реєстрації машин автовласників-боржників.

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