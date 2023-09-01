Раді рекомендують прийняти за основу законопроєкт щодо цифровізації виконавчого провадження

Законопроєкт передбачає розширення функціоналу автоматизованої системи виконавчого провадження.

Фото: minjust.gov.ua

Комітет з питань правової політики повідомив, що розглянув проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо цифровізації виконавчого провадження (№ 9363). Про це повідомив офіційний сайт парламенту.

Законопроектом передбачено внесення змін до законів України «Про дорожній рух», «Про нотаріат», «Про банки і банківську діяльність», «Про депозитарну систему України», «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», «Про виконавче провадження», «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки», «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування».

Запропонованими змінами передбачається розширення функціоналу автоматизованої системи виконавчого провадження, зокрема, щодо взаємодії виконавців із державними органами, банками, іншими фінансовими установами, небанківськими надавачами платіжних послуг тощо; запровадження взаємодії між Єдиним реєстром боржників та іншими реєстрами; можливість формування довідки про наявність/відсутність відомостей про особу в Єдиному реєстрі боржників, у тому числі з накладеним кваліфікованим електронним підписом адміністратора автоматизованої системи виконавчого провадження; здійснення автоматизованого арешту коштів, запровадження автоматизованої взаємодії автоматизованої системи виконавчого провадження з системою депозитарного обліку цінних паперів тощо.

За результатами розгляду Комітет вирішив рекомендувати Парламенту включити цей законопроект до порядку денного десятої сесії Верховної Ради України дев’ятого скликання та за результатами розгляду в першому читанні прийняти за основу із застосуванням частини першої статті 116 Регламенту Верховної Ради України.

Раніше ми писали, що Раді пропонують заборонити реєстрацію та зняття з реєстрації машин автовласників-боржників.

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