У ЗСУ намагалися поставити мільйон неякісних наборів їжі на 430 млн грн

Продуктові набори не відповідали установленим законодавством нормам харчування.

У суді було доведено незаконність положень додаткової угоди до договору про закупівлю продуктових наборів для військовослужбовців ЗСУ, укладеної Міноборони з комерційним товариством. Про це повідомив Офіс Генерального прокурора.

У ОГП зазначили, що йдеться про мільйон таких наборів вартістю 430 млн грн.

Зазначеною додатковою угодою до договору передбачена закупівля продуктових наборів, які не відповідають установленим законодавством нормам харчування для військовослужбовців та не забезпечують належне задоволення потреб для осіб такої категорії.

«Крім того, цією угодою засвідчено факт прийняття Міністерством оборони України неякісної продукції.

За активної принципової позиції прокурорів судом підтверджено, що укладення такої додаткової угоди до договору відбулось в порушення вимог діючого законодавства та суперечить інтересам держави», - сказано у повідомленні.

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