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ВРП не зможе самостійно встановити стандарт доказування при притягненні суддів до відповідальності: Комітет погодив фінальну правку, схвалену міжнародними партнерами

Під час засідання Комітету з питань правової політики було підтримано схвалену міжнародними партнерами правку, за якою стандарт доказування дисциплінарного порушення судді встановлять у законі, а у не у регламенті Вищої ради правосуддя.

У цивільних, які мають не задекларовану зброю, буде 30 днів на її декларування або здачу, – Рада розгляне законопроект

Цивільні особи, які мають у володінні не задекларовану вогнепальну зброю та боєприпаси до неї, повинні будуть впродовж місяця звернутися до органів Національної поліції для її декларування або здачі.

До кінця року в судах необхідно звільнити 620 заступників керівників апаратів судів

Але в судах сподіваються, що рішення ВРП та ДСА ще буде переглянуте.

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За словами Давида Арахамії, нинішня Верховна Рада ефективніша за попередню з точки зору якості, хоча спочатку депутати фактично розбиралися, як і що працює, та активно залучає до роботи над законопроектами некомерційні громадські організації і журналістів.

Вища рада правосуддя відновить розгляд скарг на суддів у вересні-жовтні 2023 року

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  1. В Україні

У ЗСУ намагалися поставити мільйон неякісних наборів їжі на 430 млн грн

22:31, 1 вересня 2023
Продуктові набори не відповідали установленим законодавством нормам харчування.
У ЗСУ намагалися поставити мільйон неякісних наборів їжі на 430 млн грн
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У суді було доведено незаконність положень додаткової угоди до договору про закупівлю продуктових наборів для військовослужбовців ЗСУ, укладеної Міноборони з комерційним товариством. Про це повідомив Офіс Генерального прокурора.

У ОГП зазначили, що йдеться про мільйон таких наборів вартістю 430 млн грн.

Зазначеною додатковою угодою до договору передбачена закупівля продуктових наборів, які не відповідають установленим законодавством нормам харчування для військовослужбовців та не забезпечують належне задоволення потреб для осіб такої категорії.

«Крім того, цією угодою засвідчено факт прийняття Міністерством оборони України неякісної продукції.

За активної принципової позиції прокурорів судом підтверджено, що укладення такої додаткової угоди до договору відбулось в порушення вимог діючого законодавства та суперечить інтересам держави», - сказано у повідомленні.

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