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Наличие на иждивении военнослужащего трех несовершеннолетних детей не является основанием для отмены приказа о перемещении, – позиция суда

Истец просил разрешить ему прохождение военной службы по месту жительства в Киеве, ссылаясь на наличие у него троих несовершеннолетних детей.

Проведение судебного заседания с помощью телефонного звонка не предусмотрено УПК, – Верховный Суд

В апелляционном суде решили, что адвокату достаточно поучаствовать в заседании по телефону.

Является ли отсутствие в протоколе задержания адвоката сведений об извещении совета адвокатов основанием для признания протокола недопустимым доказательством - позиция Верховного Суда

Также Верховный Суд отметил, что хотя по общему правилу процессуальные решения, которые стали основанием для проведения НСРД, должны быть открыты стороне защиты после завершения досудебного расследования, однако это не исключает возможность их предоставления при рассмотрении дела в суде.

Предложение следователя более подробно рассказать об обстоятельствах совершения преступления не свидетельствует о том, что происходил допрос подозреваемого, а не следственный эксперимент, - КУС ВС

Рассмотрение следственным судьей ходатайства об аресте временно изъятого имущества с нарушением сроков, предусмотренных ст. 171 УПК, не является основанием для признания арестованных вещественных доказательств недопустимыми, - КУС ВС.

До конца года в судах необходимо уволить 620 заместителей руководителей аппаратов судов

Но в судах надеются, что решение ВСП и ГСА еще будет пересмотрено.

  1. В Украине

Целесообразность получения второго высшего образования для мужчин призывного возраста будет определять Минобразования, — Данилов

08:40, 2 сентября 2023
Если вы можете служить в армии, пригодные, то подождет обучение или нет, будет решать соответствующее министерство, — сказал секретарь СНБО.
Целесообразность получения второго высшего образования для мужчин призывного возраста будет определять Минобразования, — Данилов
Фото: УНИАН
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Министерство образования будет определять, целесообразно ли мужчинам призывного возраста получать второе или третье высшее образование. Об этом сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов в эфире Украинского радио.

По его словам, выросло количество желающих в возрасте 40-50 лет получить второе-третье образование. Данилов отметил, что "получение" дополнительных высших образований является вопросом, который относится к "нравственному аспекту", и подчеркнул, что отныне оно будет рассматриваться Министерством образования.

"Министерство образования сейчас будет рассматривать этот вопрос, будут проводить анализ, ведь так произошло, что преимущественно мужчины с определенным жизненным опытом - 40-50 лет решили получать второе-третье образование. Количество людей, которые хотят получить образование, увеличилось в разы. Если вы можете служить в армии, пригодные, подождет ли обучение, или нет, будет решать соответствующее министерство", - заявил секретарь СНБО.

Напомним, что представитель Президента в Верховной Раде Федор Вениславский предлагает отменить отсрочку для мобилизации для тех, кто во второй раз получает высшее образование. Он напомнил, что в начале полномасштабной войны увеличилось количество абитуриентов старше 30 лет.

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