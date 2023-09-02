Целесообразность получения второго высшего образования для мужчин призывного возраста будет определять Минобразования, — Данилов

Если вы можете служить в армии, пригодные, то подождет обучение или нет, будет решать соответствующее министерство, — сказал секретарь СНБО.

Фото: УНИАН

Министерство образования будет определять, целесообразно ли мужчинам призывного возраста получать второе или третье высшее образование. Об этом сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов в эфире Украинского радио.

По его словам, выросло количество желающих в возрасте 40-50 лет получить второе-третье образование. Данилов отметил, что "получение" дополнительных высших образований является вопросом, который относится к "нравственному аспекту", и подчеркнул, что отныне оно будет рассматриваться Министерством образования.

"Министерство образования сейчас будет рассматривать этот вопрос, будут проводить анализ, ведь так произошло, что преимущественно мужчины с определенным жизненным опытом - 40-50 лет решили получать второе-третье образование. Количество людей, которые хотят получить образование, увеличилось в разы. Если вы можете служить в армии, пригодные, подождет ли обучение, или нет, будет решать соответствующее министерство", - заявил секретарь СНБО.

Напомним, что представитель Президента в Верховной Раде Федор Вениславский предлагает отменить отсрочку для мобилизации для тех, кто во второй раз получает высшее образование. Он напомнил, что в начале полномасштабной войны увеличилось количество абитуриентов старше 30 лет.

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