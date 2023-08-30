Получение второго высшего образования не будет мешать мобилизации лица, - Федор Вениславский анонсировал законопроект

По словам Федора Вениславского, сейчас имеют место злоупотребления, когда мужчины идут получать второе высшее образование и таким образом избегают мобилизации.

Обретение еще одного высшего образования как основания для отсрочки от мобилизации стало причиной злоупотреблений. Поэтому в Верховной Раде может появиться законодательная инициатива, которой будет отменена отсрочка для тех мужчин, которые идут получать второе высшее образование. Соответствующие изменения анонсировал представитель Президента в Верховной Раде, член парламентского комитета по национальной безопасности Федор Вениславский в интервью Українським Новинам.

Он напомнил, что в начале полномасштабной войны увеличилось количество абитуриентов старше 30 лет.

«Я думаю, что совершенно справедливо в условиях войны ограничиться одним высшим образованием. Если человек получает третье, четвертое высшее образование, то это не может быть основанием для отсрочки во время военного положения.

Если человек в магистратуре учится сразу после окончания обучения, то это получение высшего образования магистра. Если он поступил в аспирантуру сразу после учебы, понятно. А когда человек имеет перерыв и только во время войны вдруг захотел заниматься научной деятельностью, это вызывает вопросы», – отмечает Вениславский.

«Человек учится на дневной форме в любом возрасте и имеет право на отсрочку, но мы понимаем, что есть злоупотребления… Даже во многих зарубежных вузах открыли целые факультеты, потому что это зарабатывание денег, да и в Украине тоже начали открывать. Это то, что нуждается в редактировании, поскольку мы понимаем, что есть злоупотребления», – цитируют Федора Вениславского.

Автор: Наталья Мамченко

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